Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 4.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Rozália
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

03. septembra 2025

NHL: Platový strop v play off bude platiť už v sezóne 2025/2026



Dohoda o platovom strope v play off je upravená tak, aby neexistovala možnosť obísť ho.



Zdieľať
NHL: Platový strop v play off bude platiť už v sezóne 2025/2026

Vedenie Národnej hokejovej ligy (NHL) a Hráčska asociácia (NHLPA) sa dohodli na postupnej implementácie zmien, ktoré sú súčasť kolektívnej zmluve. Jednou z najzásadnejších je zavedenie nového systému platového stropu pre play off už v nastávajúcej sezóne 2025/2026.

Dohoda o platovom strope v play off je upravená tak, aby neexistovala možnosť obísť ho. Kluby už nebudú môcť ponechať hráčov na listine zranených až do play off a potom ich z nej stiahnuť, ako tomu bolo v minulosti. Novinkou v kolektívnej zmluve je aj upustenie od tzv. dress codu a hráči budú môcť na zápasy chodiť v ľubovoľnom oblečení.


   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Slovensko bude v európskych súťažiach reprezentovať deväť tímov
<< predchádzajúci článok
Calzonu trápia zranenia, vyzdvihol vydarené letné prestupy

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 