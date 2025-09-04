|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 4.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Rozália
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
03. septembra 2025
NHL: Platový strop v play off bude platiť už v sezóne 2025/2026
Dohoda o platovom strope v play off je upravená tak, aby neexistovala možnosť obísť ho.
Zdieľať
Vedenie Národnej hokejovej ligy (NHL) a Hráčska asociácia (NHLPA) sa dohodli na postupnej implementácie zmien, ktoré sú súčasť kolektívnej zmluve. Jednou z najzásadnejších je zavedenie nového systému platového stropu pre play off už v nastávajúcej sezóne 2025/2026.
Dohoda o platovom strope v play off je upravená tak, aby neexistovala možnosť obísť ho. Kluby už nebudú môcť ponechať hráčov na listine zranených až do play off a potom ich z nej stiahnuť, ako tomu bolo v minulosti. Novinkou v kolektívnej zmluve je aj upustenie od tzv. dress codu a hráči budú môcť na zápasy chodiť v ľubovoľnom oblečení.
nasledujúci článok >>
Slovensko bude v európskych súťažiach reprezentovať deväť tímov
Slovensko bude v európskych súťažiach reprezentovať deväť tímov
<< predchádzajúci článok
Calzonu trápia zranenia, vyzdvihol vydarené letné prestupy
Calzonu trápia zranenia, vyzdvihol vydarené letné prestupy