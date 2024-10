Campbellová vstúpila do histórie, je prvá žena v trénerskom štábe NHL

Jessica Campbellová sa v noci na stredu zapísala do histórie NHL. Tridsaťdvaročná Kanaďanka, asistentka hlavného kouča Seattlu Dana Bylsmu, sa stala prvou ženou v trénerskom štábe tímu zámorskej profiligy. Premiéru zažila v domácom zápase proti St. Louis, v ktorom Kraken prehral 2:3.





Campbellová sa ujala funkcie v júli, s Bylsmom spolupracovala ako asistentka už na farme Seattlu v Coachella Valley (AHL). "Uvedomujem si význam a dôležitosť tohto momentu pre náš šport. Užívala som si chvíle pred zápasom a potom aj moment, keď som vstúpila na striedačku," povedala podľa USA Today.Bývalá hokejistka začala trénerskú kariéru pred piatimi rokmi, keď si otvorila školu zameranú na zlepšovanie dynamiky a štýlu korčuľovania. Trénerskú kariéru pri mužoch odštartovala v roku 2022 v tíme Norimberg Ice Tigers. Post asistentky zastávala v minulosti aj v nemeckej reprezentácii, na MS 2022 v Tampere a Helsinkách pomáhala na striedačke Tonimu Söderholmovi. "Je to ako jazdiť na bicykli. Táto funkcia nie je pre mňa neznáma, pracujem na tejto pozícii už dlhšie. Snažila som sa to brať ako každý iný zápas, no určite som cítila emócie, nadšenie a energiu zo štartu ročníka," dodala Campbellová.