Rekonštrukcia Zimného štadióna Pavla Demitru vstupuje do záverečnej fázy, vzhľad zmení aj vonkajšia fasáda (foto)

Tretia fáza obnovy

Štadión obnovia aj z vizuálneho hľadiska

Dôstojný hokejový stánok

9.10.2024 (SITA.sk) - V Trenčíne sa v týchto dňoch začala posledná etapa prác rekonštrukcie Zimného štadióna Pavla Demitru, ktorá zásadne zmení aj jeho vonkajšiu fasádu. S jeho obnovou sa začalo v roku 2018, tri etapy prác má tak za sebou. Informovala o tom hovorkyňa Mestského úradu v Trenčíne Erika Ságová Investícia do jeho rekonštrukcie vrátane súčasných prác predstavuje necelých 13 miliónov eur. Financovaná je zo štátnych prostriedkov, Plánu obnovy a odolnosti Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) i mestského rozpočtu.V zatiaľ poslednej, tretej fáze, v roku 2023 zrekonštruovali opláštenie strechy štadióna."Kompletne sme vymenili strechu a izoláciu, okrem konštrukcie. Nainštalovali prívody na vzduchotechniku, nové osvetlenie, scénické osvetlenie, ozvučenie. Výsledkom je aj výrazne lepšia akustika v interiéri," opísal primátor Richard Rybníček . Išlo podľa jeho slov o investíciu vo výške troch miliónov eur. Fond na podporu športu na ňu poskytol viac ako 1,1 milióna eur, zvyšok doplatilo mesto.Vo štvrtej a poslednej fáze obnovy zimného štadióna pôjde predovšetkým o zlepšenie jeho energetickej hospodárnosti a stavebnotechnického stavu, a teda predĺženie jeho životnosti.Štadión obnovia aj z vizuálneho hľadiska. Pôjde napríklad o výmenu opláštenia jeho fasád, výmenu svietidiel za LED, zrealizujú však aj nový systém núteného vetrania pomocou vzduchotechnických jednotiek so spätným získavaním tepla. Tieto práce za takmer 7,8 milióna eur si nebudú vyžadovať zatvorenie zimného štadióna."Na poslednú etapu rekonštrukcie zimného štadióna sme získali financie z Plánu obnovy a odolnosti," konkretizoval Rybníček. Práce by mali byť ukončené do konca mája budúceho roka."V Trenčíne bude ďalší dôstojný hokejový stánok, ktorý bude schopný prijať aj významnejšie akcie, medzinárodné zápasy," uviedol prezident SZĽH Miroslav Šatan . Potvrdil, že ak sa rekonštrukciu podarí ukončiť do stanoveného termínu, v Trenčíne budú plánovať organizáciu ďalšieho Hlinka Gretzky cupu na august 2025.Od roku 2018 mesto okrem vyššie spomínaných prác obnovilo na štadióne chladiarenské zariadenie vrátane rozvodov, divácke tribúny, vstupnú halu, chodbu a šatňu hostí. Obnovou prešli aj šatne pre mládež, trénerov a rozhodcov, vrátane sociálnych zariadení. Na štadión zakúpili aj novú multimediálnu informačnú kocku.Zimný štadión P. Demitru zostáva naďalej v majetku a správe mesta Trenčín. Hokejový klub Dukla Trenčín je na štadióne v prenájme za jedno euro.