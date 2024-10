Športové zväzy uvítali novely zákona, Šatan: Prispeje to k rozvoju športu

Novela zákona o športe a novela zákona o Fonde na podporu športu (FnPŠ) garantuje jednotlivým zväzom vyšší ročný príspevok na ich činnosť. Spokojnosť s ňou vyjadrili na stredajšej tlačovej konferencii na pôde Ministerstva športu a cestovného ruchu (MCRŠ SR) zástupcovia Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH), Slovenského futbalového zväzu (SFZ) a Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV).



FnPŠ sa navýši zo súčasných 20 na 60 miliónov eur ročne. "Stojíme tu presne po roku od konferencie v Poprade a môžeme konštatovať, že rezort funguje a minulý týždeň boli schválené dve novely zákona, ktoré napĺňajú sľub. Verím, že po tom, ako prejdú parlamentom budú platné od 1. januára. Obe garantujú výrazné navýšenie. Prichádza k navýšeniu fondu na 60 miliónov a po hlbokých diskusiách so športovou obcou sme garantovali jednotlivé časti pre jednotlivé sektory," uviedol šéf rezortu Dušan Keketi.



Približne 25,5 milióna poputuje športovým zväzom a klubom a ďalších 15 milión eur dostanú samosprávy. "Spôsobí to, že mestá a obce neprestanú investovať do športu a budú podporovať svoje regionálne aktivity. Týmto im vytvárame ďalší produkt, aby využívali prostriedky a podporovali športovú infraštruktúru v rámci obcí," skonštatoval Keketi.

Zvlášť zinkasuje finančné prostriedky futbal (9 miliónov eur) a hokej (6 miliónov eur). Za futbal bol prítomný šéf SFZ Ján Kováčik, ktorý sa vrátil počiatkom výslednej dohody. "V marci minulého roka sme sa celá športová rodina dohodli na deklarácii slovenského športu. Korektným spôsobom sme zadefinovali skutkový stav a zadefinovali nejaké kroky a požiadavky, ktoré by sme očakávali. Jednou z nich bol vznik ministerstva športu a tiež navýšenie finančných prostriedkov. Chcel by som poďakovať Andrejovi Dankovi, že sa obe stali skutočnosťou. Je to nesmierne dôležité a uvediem jeden konkrétny príklad. Slovensko bude v budúcom roku ako prvá krajina organizovať ME hráčov do 21 rokov so 16 účastníkmi. Doteraz sa taký šampionát konal vždy v dvoch krajinách. Prvýkrát bude v jednej práve z dôvodu, že sme v predchádzajúcich 10 rokoch dokázali zrekonštruovať 23 štadiónov. Vznikol Národný futbalový štadión, dnes sme v rámci infraštruktúry možno aj pred Českom a môžeme sa zrovnávať s Poľskom, Maďarskom, Rakúskom a v konečnom dôsledku sme významne pred všetkými krajinami Balkánu. A tam sú futbalové veľmoci ako Chorvátsko, či Srbsko," povedal Kováčik.



Hokej zastupoval prezident SZĽH Miroslav Šatan, ktorý novely taktiež uvítal. "Vidíme, že vzniklo ministerstvo a po prijatí parlamentu sľuby nadobudnú realitu a rozpočty od budúceho roku narastú. Chcel by som aj za hokej poďakovať, že vláda naplnila sľub. Naša infraštruktúra je veľmi zastaralá a fungovala desiatky rokov dozadu a potrebuje opravy. Verím, že sa nám to podarí práve z týchto prostriedkov a budeme môcť aj stavať. Pocítia to aj kluby, príspevok sa zvýši z 15 na 20 percent. Možno tak odľahčia peňaženky rodičov. Verím, že všetky kroky prispejú k rozvoju športu," vyjadril sa Šatan.



Spokojnosť vyjadril za SOŠV jeho generálny sekretár Jozef Liba: "Veľmi sa tešíme, že pribudnú zdroje, ak to parlament schváli. Zákon by mohol priniesť nové zmeny do administratívno-byrokatického fungovania zväzov. Pod SOŠV by mohol vzniknúť národný arbitrážny súd, domáci na riešenie sporov. Pevne veríme, že aj to sa nám podarí. Sú tam aj iné úpravy, ktoré sa dostanú do praxi a pomôžu k činnosti športových zväzov."

Činnosť fondu by sa mala rozšíriť po novom aj o vzdelávacie aktivity a metodicko-poradenskú činnosť v oblasti športu. V prípade riaditeľa fondu novela vypúšťa postup výberového konania, správna rada ho má vymenovávať a odvolávať na návrh predsedu správnej rady. Po novom by správna rada mala mať 12 členov. Nového člena by mal vymenovať a odvolať minister na návrh záujmového združenia samosprávnych krajov, ktoré reprezentuje celú regionálnu samosprávu SR.



Novela má tiež ambíciu zjednodušiť a urýchliť schvaľovací proces poskytovania príspevku v programe športová infraštruktúra národného významu. Podľa novej právnej úpravy by správna rada rozhodovala o poskytnutí príspevku na projekt v sume vyššej ako päť miliónov eur, najviac však v sume desať miliónov eur. V prípade projektov nad desať miliónov eur bude správna rada predkladať návrhy na poskytnutie príspevku na schválenie vláde. Novela by mala platiť od 1. januára 2025.



FnPŠ je verejnoprávna inštitúcia, zabezpečujúca podporu a rozvoj športu v SR, zriadili ju zákonom v roku 2019.