Policajti si v Boleráze pripomenuli tragickú udalosť, od vraždy ich kolegu Petra Opalka uplynie desať rokov (foto)

13.6.2024 (SITA.sk) - Na policajta zavraždeného v službe Petra Opalka kolegovia ani desať rokov od tejto tragickej udalosti nezabudli. Malé venčeky vo štvrtok pribudli na jeho hrobe, ako aj na mieste, kde 34-ročný policajt rukou vraha prišiel o život. Na pietnej spomienke v obci Boleráz v okrese Trnava nechýbal ani krajský policajný riaditeľ Ján Pažický a okresný riaditeľ Pavol Macko.Ten policajtom pripomenul, aby obzvlášť mladým kolegom zdôrazňovali, s čím všetkým sa v službe môžu stretnúť. Policajný duchovný Stanislav Varga pri hrobe Petra Opalka povedal, že bol nielen dobrý policajt, ale aj kolega a kamarát. Tragická udalosť sa stala 14. júna 2014 počas nočnej služby dvojčlennej hliadky z Obvodného oddelenia Policajného zboru Trstín.Hliadka krátko pred polnocou v obci Boleráz zastavila vozidlo Opel Zafira. Policajti vykonali u vodiča dychovú skúšku, pri ktorej mu zistili alkohol v prepočte 1,38 promile. Začali ho riešiť pre trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, pričom na mieste sa strhla prestrelka.Páchateľ zasiahol Petra Opalka dvomi ranami do hrudníka. Utrpel zranenia, na následky ktorých na mieste zomrel. Opitý vodič strieľal aj po policajtke, tú, našťastie, nezasiahol. Policajtka streľbu opätovala, ale páchateľa nezneškodnila. Ten z miesta činu ušiel a asi o dve hodiny sa dobrovoľne vzdal policajtom v mieste trvalého bydliska v Podunajských Biskupiciach.V krvi mu dodatočne okrem alkoholu zistili aj stopy po zakázaných omamných látkach. K vražde, ako aj prečinu ohrozenia pod vplyvom návykových látok sa priznal. Odmietol, že by chcel zavraždiť aj policajtku, rodine zavraždeného podporučíka Petra Opalka sa na súde ospravedlnil.Vraha Milana Szalaya Okresný súd v Trnave odsúdil za obzvlášť závažný zločin vraždy na 24 rokov väzenia v ústave s maximálnym stupňom stráženia, Krajský súd v Trnave neskôr tento rozsudok potvrdil, odvolania prokurátora aj obžalovaného zamietol.Peter Opalek nastúpil do Policajného zboru ako 20-ročný, celých 14 rokov slúžil na Obvodnom oddelení v Trstíne. Na budove oddelenia jeho pôsobenie pripomína pamätná tabuľa. Ďalší pomníček je pri ceste, kde sa udalosť odohrala.