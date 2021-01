Čaputová: Komunikáciu úmrtia Lučanského nemala viesť len ministerka spravodlivosti

17.1.2021 - O udalostiach spojených s úmrtím policajného exprezidenta Milana Lučanského nemala viesť komunikáciu len sama ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí). V diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to uviedla prezidentka Zuzana Čaputová.

Informovať mohli aj iní

Stíhaný v kauze Judáš

Hlava štátu si myslí, že verejne komunikovať mohli v danej veci aj iní členovia vlády, ktorých sa udalosť rezortne dotýka, čo by pomohlo celej veci.Podľa Čaputovej chýbala v komunikácii o Lučanského úmrtí dávka empatie, ktorá by bola popri informačnej rovine nápomocná.O celej veci mali podľa hlavy štátu viac informovať aj orgány činné v trestnom konaní za dodržania podmienky, aby nebolo narušené vyšetrovanie.Prezidentka však uvítala zriadenie komisie, ktorá má prešetriť udalosti súvisiace s úmrtím policajného exprezidenta.„Myslím, že sa komisia stretla so záujmom celého spektra politických strán vrátane opozície, a to je veľmi dobre, pretože je to tým pádom hra s otvorenými kartami. To je vždy na prospech veci, ktorá sa javí ako sporná. Považujem to za dobrý krok, aby sa vysvetlili veci, ktoré sú považované za nezrozumiteľné a nejasné,“ dodala Čaputová.Bývalý prezident Policajného zboru Milan Lučanský zomrel v stredu 30. decembra 2020 po tom, ako sa deň predtým v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Prešove pokúsil o samovraždu.Ešte predtým v prvej polovici decembra musel podstúpiť operáciu po tom, čo sa podľa vlastných slov v cele zranil. Lučanský bol väzobne stíhaný pre obvinenie v kauze Judáš.