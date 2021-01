Právny zástupca rodiny Lučanských odsudzuje zneužívanie pohrebu policajného exprezidenta pre politické ciele

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.1.2021 - Miroslav Radačovský, právny zástupca rodiny zosnulého Milana Lučanského, odsudzuje všetkých, ktorí by chceli akýmkoľvek spôsobom zneužívať pohreb policajného exprezidenta pre politické ciele.Povedal to po štvrtkovom stretnutí s ministerkou spravodlivosti SR Máriou Kolíkovou (Za ľudí) a zástupcami Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS). Dohodli sa na ňom aj na podmienkach, za akých bude v tejto súvislosti ďalej informovaná verejnosť. Odsúhlasiť to však bude musieť ešte manželka Milana Lučanského, Martina.Radačovský predpokladá, že strana poškodených bude určitou formou súčasťou komisie, ktorú zriadila ministerka spravodlivosti v súvislosti s Lučanského smrťou. Ako vysvetlil, musia sa však upraviť niektoré detaily so štatútom komisie.Lučanský zomrel v stredu 30. decembra po tom, ako sa 29. decembra v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Prešove pokúsil o samovraždu.