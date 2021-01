Lučanský mal z väzby písať svojej rodine, šéf väznice prehovoril aj o presúvaní medzi celami

Zranenia si spôsobil sám

7.1.2021 - Bývalý policajný prezident Milan Lučanský z väzby písal rodine. Ako vo štvrtok pre médiá uviedol poslanec Milan Laurenčík (SaS), túto informáciu na zasadnutí branno-bezpečnostného výboru parlamentu uviedol právny zástupca rodiny zosnulého Miroslav Radačovský.Informáciu však podľa Laurenčíka nevedel nikto z kompetentných vrátane generálneho prokurátora Maroša Žilinku potvrdiť. „On (právny zástupca, pozn. SITA) mal nejaký dokument okopírovaný, tvrdil, že to je vierohodný dokument, že je to komunikácia, ktorú písal pán Lučanský rodine,“ povedal Laurenčík.Zároveň potvrdil, že naďalej platí, že rodina nedala súhlas na zverejnenie zdravotných záznamov zosnulého. „Žiadne informácie nám nikto neposkytol ani nenaznačil,“ povedal poslanec s tým, že v týchto záznamoch by mal byť detailný popis zranení z oboch incidentov zo začiatku aj konca decembra.Všetci účastníci výboru, či už ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) alebo generálny prokurátor Žilinka však podľa Laurenčíka jednohlasne potvrdili, že zranenia zo začiatku decembra si Lučanský spôsobil sám a nešlo o pokus o samovraždu, či o cudzie zavinenie.



Generálny prokurátor zároveň podľa Laurenčíka informoval členov výboru o prebiehajúcich trestných konaniach v tejto veci. „Ešte sú to všetko trestné stíhania vo veci, takže nikto nie je konkrétne obvinený,“ dodal.



Ministerka Kolíková po rokovaní výboru uviedla, že Lučanského medzi zranením a hospitalizáciou na začiatku decembra videli jeho advokáti. „Mali možnosť sa s ním o tom rozprávať,“ povedala.



Dodala, že obhajca Lučanského po incidente potvrdil verziu, že sa zranil nešťastne. Hospitalizácia v Ružomberku bola podľa odchádzajúceho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) Milana Ivana dohodnutá na základe rozhodnutia odborného lekára z Fakultnej nemocnice v Prešove.



„Existujú traja až piati odborníci, ktorí môžu robiť takýto zákrok, aký bol vykonaný pánovi Lučanskému,“ povedal Ivan na margo výronu, pre ktorý bol Lučanský operovaný.

Šéf prešovského väzenského ústavu Norbert Kundák sa vyjadril aj k špekuláciám o tom, prečo bol Lučanský v rámci väzby presúvaný medzi celami. Dôvodom podľa neho bolo, aby mal ZVJS lepší prehľad o dianí pred jeho celou.„Keď bol dodaný do ústavu Prešov dňa 7. decembra, bol umiestnený na cele, pred ktorou sme nemali taký podrobný kamerový záznam,“ povedal. Pokiaľ ide o prípadnú korešpondenciu Lučanského, podľa Kundáka obhliadku jeho cely vykonal vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby ministerstva vnútra.Lučanský zomrel v stredu 30. decembra po tom, ako sa 29. decembra v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Prešove pokúsil o samovraždu. Vo väzbe bol pre obvinenie v kauze Judáš.