Čaputová novozvoleného českého prezidenta Pavla pozná ďaleko menej ako Zemana, no na spoluprácu sa teší

Pavel je Slovensku najbližší

Navštívi viacero miest a obcí

7.2.2023 (SITA.sk) - Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová predpokladá, že spolupráca so zvoleným novým českým prezidentom Petrom Pavlom bude dobrá a konštruktívna. Skonštatovala to dnes počas tlačovej konferencie na Štrbskom Plese, kde sa koná rozlúčková návšteva Slovenska dosluhujúceho prezidenta Miloša Zemana Poznamenala, že síce Pavla pozná osobne ďaleko menej ako doterajšieho prezidenta, ale vníma istú hodnotovú a názorovú blízkosť. Vychádzala pritom z pozorovania prezidentskej kampane.Poukázala pritom, že Pavel je zvolenou hlavou štátu, ktorý je Slovensku najbližší. „Na spoluprácu sa teším, verím, že bude intenzívna a že spoločne budeme môcť aj v rámci regiónu byť silným hlasom rozumu prozápadnej orientácie a rešpektu k európskym hodnotám,“ poznamenala.Armádny generál vo výslužbe Petr Pavel zvíťazil počas druhého kola prezidentských volieb koncom januára, keď porazil niekdajšieho premiéra Andreja Babiša Prezidentka Čaputová dnes po rozlúčke so Zemanom ostane na Spiši, kde počas dvoch dní navštívi viacero miest a obcí.„V rámci regionálneho výjazdu sa bude zaujímať predovšetkým o to, ako sa obyvatelia regiónu a samosprávy vysporadúvajú s aktuálnou sociálnou a ekonomickou situáciou,“ informoval jej hovorca Martin Strižinec . V utorok podvečer sa najprv presunie do Levoče. Stretne sa tam s primátorom mesta a osobnosťami regiónu a prezrie si aj Baziliku sv. Jakuba.V stredu prezidentka navštívi spoločnosť Embraco Slovakia v Spišskej Novej Vsi. Neskôr sa v obci Toporec stretne s terénnymi pracovníkmi a učiteľkami miestnej materskej škôlky. V Kežmarku má prezidentka naplánované rokovanie s predstaviteľmi samosprávy Kežmarského okresu, prezrie si aj miestnu kompostáreň a stretne sa so zamestnancami mestských verejnoprospešných služieb. Navštívi tiež miestny drevený artikulárny kostol.