Zamestnancom Slovenskej pošty sa zvýši mzda o desiatky eur, dodatok zahŕňa aj ďalšie benefity

7.2.2023 (SITA.sk) - Zamestnanci štátnej spoločnosti Slovenská pošta, a. s. , budú mať od marca vyššie základné mzdy o 70 eur. Z toho 50 eur je pevná suma a 20 eur je navýšenie v priemere, čo predstavuje zvýšenie osobných nákladov do konca tohto roka o 10,5 milióna eur pri týždennom pracovnom úväzku.Predsedníčka Odborového zväzu pôšt a logistiky (OZPL) Žofia Lehotská to považuje za najdôležitejšiu prioritu dodatku podnikovej kolektívnej zmluvy na roky 2022 až 2025, na čom sa v kolektívnom vyjednávaní dohodli odborové organizácie s vedením poštovej spoločnosti.„Pôvodný návrh odborových partnerov na úpravu základných miezd bol už z našej strany navrhovaný s účinnosťou od 1. 1. 2023, čo však bolo v druhom kole kolektívneho vyjednávania zamietnuté zo strany zamestnávateľa, ktorý predložil protinávrh úpravy základných miezd od 1. 7. 2023 o 60 eur v priemere na zamestnanca,“ informovala na portáli odborovej organizácie Lehotská.Odboroví partneri tento návrh zamestnávateľa jednoznačne zamietli a navrhli úpravu základných miezd najneskôr od 1. marca o 70 eur na zamestnanca s dôrazom na udržanie sociálneho zmieru.„Na stretnutiach zdôraznili zabezpečenie dôstojnej životnej úrovne zamestnancov so zreteľom na negatívne hospodárenie spoločnosti, ktoré pretrváva už tretí rok, s výhľadom negatívneho hospodárenia aj v ďalšom období,“ priblížila odborová predáčka.K dosiahnutiu úprav základných miezd od marca podľa nej významne prispela aj podpora zamestnancov Slovenskej pošty vo forme výzvy vedeniu spoločnosti. Výška minimálnych a maximálnych základných miezd závisí od stupňov náročnosti a pri určenom týždennom pracovnom čase.Odborové organizácie predložili návrh dodatku podnikovej kolektívnej zmluvy zamestnávateľovi ešte vlani v septembri, pričom sa uskutočnili štyri kolá vyjednávania.„Rokovania boli náročné, vyžadovali si odborné stanoviská a argumenty, aby sme dosiahli čo najlepšie mzdové a pracovné podmienky pre zamestnancov,“ dodala Lehotská.OZPL je najväčšou odborovou organizáciou pôsobiacou pri Slovenskej pošte, podľa informácií na portáli v takmer päťdesiatich základných organizáciách združuje vyše 4 100 zamestnancov pošty, teda približne tretinu z ich počtu.Dodatok zahŕňa napríklad aj zvýšenie hodnoty stravovacej jednotky pre zamestnancov na 5,10 eura, či príspevok 450 eur pri odpracovaní 45 rokov a 500 eur pri 50 rokoch.Pri začiatku povinnej školskej dochádzky dostane jeden z rodičov dieťaťa, ak je zamestnanec pošty, príspevok 30 eur. V Slovenskej pošte okrem OZPL pôsobia aj Slovenský odborový zväz pôšt, Poštové odbory Senica a Slovenský odborový zväz pôšt a telekomunikácií.