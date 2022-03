Čaputová poďakovala katolíckym organizáciám za pomoc Ukrajincom, naplnili sa slová pápeža Františka

Naplnili sa slová pápeža Františka

V novej situácii si každý hľadá poslanie

Mier nie je len absenciou vojny

18.3.2022 - V prvej línii pomoci utečencov z Ukrajiny sú aj viaceré katolícke organizácie, ktorých členovia podávajú živé a autentické svedectvo o aktuálnej situácii. Uviedla to prezidentka Zuzazna Čaputová v prejave k účastníkom III. európskych katolíckych sociálnych dní, ktoré sa uskutočňujú v Bratislave.Zároveň hlava štátu poďakovala dobrovoľníkom, ale aj ich rodičom, učiteľom, katechétom či duchovným, ktorí podľa nej mladých ľudí trpezlivo vedú k solidarite, porozumeniu a k skutočnej láske k blížnemu.Podľa prezidentky cítime v súvislosti so situáciou na Ukrajine smútok i hnev pri pohľade na nevinné obete vojny, prežívame strach, obavy z budúcnosti, no zároveň premýšľame, čo môžeme v tejto situácii urobiť, ako a čím vieme pomôcť.V tejto súvislosti sa podľa nej naplnili slová, ktoré krátko pred ruskou inváziou vyslovil pápež František . „Ľudstvo, ktoré sa pýši tým, že napreduje vo vede, v myslení a v mnohých ďalších krásnych veciach, zaostáva v udržiavaní mieru,“ citovala Čaputová hlavu katolíckej cirkvi.Mier, bezpečnosť a pokoj sme podľa prezidentky doteraz brali ako samozrejmú súčasť našich každodenných životov. Dnes sme však konfrontovaní s poznaním, že sa životy miliónov ľudí môžu zmeniť v priebehu pár hodín.„A že sa svet môže v okamihu stať horším miestom pre život. V novej situácii si každý z nás hľadá svoju rolu, svoje poslanie. Týka sa to nás politikov, aj vás, cirkevných spoločenstiev," povedala Čaputová.Utrpenie, ktoré postihlo Ukrajinu, nám podľa hlavy štátu pripomína známu pravdu, že mier nie je len absenciou vojny.„Pojem mieru musí byť naplnený láskou, pochopením, toleranciou – teda obsahom vychádzajúcim z nás, z nášho srdca. V tom vidím veľkú príležitosť pre Vaše spoločenstvo, ktoré šíri práve tieto hodnoty," dodala prezidentka.