Módne tipy: Jar v znamení Clean Slate

Počuli ste už o módnom štýle Clean Slate?

18.3.2022 (Webnoviny.sk) - Počas zimy často zabúdame na farby a svoje outfity ladíme skôr do menej výrazných farebných tónov. Preto je najvyšší čas oprášiť pestrejšie farby a priniesť do všedných dní pozitivitu a sviežosť jari. Nebojme sa experimentovať, odviažme sa a kombinujme rôzne farby a vzory. Nezabúdajme ani na ženské tvary a zvýraznime naše pekné krivky. V tejto sezóne bude v portfóliu značky F&F kraľovať nadčasový módny štýl Clean Slate.Nie len farby, ale aj strihy sú neoddeliteľnou súčasťou dokonalého outfitu. Práve jednoduché línie a minimum detailov sú podstatou módneho štýlu Clean Slate. Napriek tomu, že tento módny štýl v sebe nesie prvky luxusu a nadčasovosti, je ležérny a dokonalý na akúkoľvek príležitosť. Navyše je mimoriadne pohodlný a podčiarkne ženskú siluetu.Sila módneho štýlu Clean Slate spočíva v kvalite a originalite, preto je veľmi obľúbený už niekoľko rokov. Medzi kľúčové kúsky patria blejzre, široké nohavice, bavlnené košele a košeľové šaty, ktoré tancujú na hranici medzi elegantným a ležérnym štýlom.Pokiaľ ide o populárne teplákové súpravy, ktoré sa tešili obľube hlavne počas posledných rokov, tak tie už radšej na jar 2022 nechajme v šatníku. Na druhej strane, prešívaná bunda, ktorá sa nosila pred niekoľkými rokmi, sa vracia na jar do ulíc a zaručene sa stane znova obľúbeným módnym kúsokom vrchného oblečenia aj v tejto sezóne. Aj keď pre tento štýl sú charakteristické aj tlmené farby, pre väčšiu hĺbku kolekcie, značka F&F využíva aj veľké abstraktné či kvetované vzory, ktorých sa nemusíme báť. Práve naopak, ozvláštnia náš šatník a navyše nás nabijú pozitívnou energiou do teplých jarných dní.