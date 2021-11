Čaputová podpísala zákon o protipandemických opatreniach, umožňuje aj kontrolu COVID pasov

Uzavretie prevádzky

15.11.2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala zákon súvisiaci s protipandemickými opatreniami. Ten minulý týždeň v skrátenom konaní schválila Národná rada SR.Zákon okrem iného upravuje povinnosti prevádzkovateľov, ako aj zamestnávateľov, ktorí budú môcť kontrolovať, či sú zákazníci a zamestnanci očkovaní proti ochoreniu COVID-19, či ho prekonali alebo sú otestovaní.Tí budú musieť vyžadovať od osôb preukázanie totožnosti a odmietnuť vstup do prevádzkových priestorov zariadení alebo na hromadné podujatie osobám, ktoré odmietnu svoju totožnosť preukázať.Osoba vykonávajúca štátny zdravotný dozor bude zároveň schopná počas krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 uzavrieť prevádzku, a to rozhodnutím na mieste.Bude môcť požiadať o súčinnosť Policajný zbor, pričom príslušník Policajného zboru bude môcť vyžadovať od fyzických osôb potvrdenie o absolvovaní očkovania, o prekonaní ochorenia COVID-19 alebo o negatívnom výsledku testu, a to práve v súvislosti s využitím oprávnenia zakázať vstup na určené miesto alebo prikázať zotrvanie na určenom mieste.Novela Zákonníka práce zase v tejto súvislosti upravuje povinnosť zamestnávateľa skontrolovať zamestnanca. Ak sa potvrdením nepreukáže, zamestnávateľ ho nemusí vpustiť na pracovisko. Bude mu však musieť umožniť splnenie povinnosti aj iným spôsobom, a to bezplatným testovaním, ktoré zabezpečí zamestnávateľ.Až vtedy, ak zamestnanec odmietne aj tento spôsob, zamestnávateľ to môže kvalifikovať ako prekážku v práci na strane zamestnanca, t. j. zamestnávateľ nebude povinný zamestnancovi prideľovať prácu, a to bez náhrady mzdy.Strany sa však môžu dohodnúť na inom režime, napríklad náhrade mzdy či čerpaní dovolenky. Parlament zároveň schválil pozmeňujúci návrh skupiny koaličných poslancov, ktorým sa toto opatrenie časovo obmedzilo do 30. apríla 2022.V nadväznosti na úpravu v Zákonníku práce sa má upraviť aj štátna služba v osobitných predpisoch. Novelou zákona o sociálnom poistení sa zase upraví situácia, v ktorej je zamestnanec od 1. decembra 2021 uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu nariadenia karanténny.Nebude sa na neho vzťahovať prechodné ustanovenie, v zmysle ktorého nárok na pandemické nemocenské počas krízovej situácie vznikne od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti.Novela zákona o priestupkoch má tiež upraviť nové skutkové podstaty priestupkov, napríklad takú, ktorej cieľom je postihovať verbálne útoky a znevažovanie poskytovateľov a prijímateľov zdravotnej starostlivosti, ako aj osôb zúčastňujúcich sa na jej poskytovaní.