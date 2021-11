Koronavírus: V Rakúsku chystajú obmedzenia už aj pre zaočkovaných

Obmedzenie vychádzania po 22.00 h, ktoré by sa týkalo aj očkovaných proti novému koronavírusu, by mohlo byť ďalším zo série opatrení, ktorými chce rakúska vláda bojovať proti štvrtej vlne pandémie. V spravodajskej relácii ZiB 2 verejnoprávnej televízie ORF to v nedeľu večer avizoval minister zdravotníctva Wolfgang Mückstein.

"Bude platiť aj obmedzenie nočného vychádzania pre očkovaných ľudí. Je to súčasť balíka opatrení, ktoré sú na stole," povedal Mückstein zo strany Zelených.

Vláda tým podľa neho reaguje na odporúčania odborníkov, ktorí v súvislosti s prudkým rastom počtu nakazených a hospitalizovaných vyzývajú na prijatie ďalších opatrení vrátane redukcie stretávania ľudí. O spomínanom balíku opatrení, ktorý bude konzultovaný aj so spolkovými krajinami, by sa mohlo rozhodnúť už v stredu. Dôležitý bude postoj ľudovcov, ktorí obmedzenia pre očkovaných odmietajú.

Na Jednotkách intenzívnej starostlivosti je "dramatická situácia", vraví minister zdravotníctva

Ako ďalšie opatrenia, o ktorých sa diskutuje, uviedol Mückstein povinné nosenie respirátorov triedy FFP2 v interiéri, rozšírenie testov PCR aj na zaočkovaných a kapacitné obmedzenia na hromadných podujatiach. Spočiatku sa však bude monitorovať účinok lockdownu pre neočkovaných, ktorý začal platiť o polnoci z nedele na pondelok.

Mückstein vo vysielaní ORF obhajoval toto opatrenie "dramatickou situáciou na jednotkách intenzívnej starostlivosti". Na otázku, prečo vláda neprijala prísnejšie opatrenia už skôr, minister priamo neodpovedal, ale poukázal na nariadenie platné od 8. októbra, podľa ktorého môžu reštaurácie, hotely či kultúrne podujatia navštevovať len ľudia, ktorí sú zaočkovaní alebo prekonali covid, ako aj na zvýšený záujem obyvateľstva o očkovanie.

Avizované povinné očkovanie pre zdravotnícke povolania by sa malo týkať nemocníc a domovov sociálnych služieb. Mückstein povedal, že sa pripravuje príslušný zákon, počítajúci s prechodnými obdobiami. Povinné očkovanie učiteľov presadzovať nebude, keďže z jeho pohľadu by to mohlo byť v rozpore s ústavou.