Čaputová poverí zostavením vlády víťaza volieb. Ak bude treba, rokovať môže aj s Kotlebom

Preferencie politických strán ukazujú, že zatiaľ získa túto výhodu Smer, ale do volieb je ešte 40 dní, ktoré môžu priniesť viaceré prekvapenia.

Kotleba dobieha Smer

Posledné prieskumy agentúr Focus a Polis ukazujú, že Smeru sa začína približovať Kotlebova ĽSNS. A môže sa stať, že možnosť zostaviť vládu budú mať práve Kotlebovci, veď rozdiel medzi nimi je už len okolo piatich percent. Takýto scenár pravdepodobne nikto v minulosti nečakal. Hlavné slovo v tom bude mať prezidentka.

Prezidentská kancelária potvrdila, že sa hlava štátu bude rozhodovať na základe reálnych výsledkov volieb.

„Platí však to, čo prezidentka povedala už viackrát. Prvá osoba, s ktorou prezidentka vstúpi do rokovania o zostavovaní novej vlády, bude líder politickej strany, ktorá vo voľbách získa najviac percent hlasov,“ uviedol hovorca prezidentky Martin Strižinec, ktorý to považuje za rešpekt vôle voličov.

Úradnícka vláda aj predčasné voľby

Webnoviny sa zároveň opýtali, či to platí aj prípade ĽSNS. „Ak sa víťazovi nepodarí zostaviť vládu, bude prezidentka rokovať so stranou, ktorá skončí vo voľbách na druhom či treťom mieste. Dôležité sú dva aspekty: jednak úspešnosť vo voľbách, ale aj dostatočná podpora vlády v Národnej rade SR. Prezidentka si želá, aby bola nová vláda zostavená so subjektov, ktoré vyjdú ako najúspešnejšie vo voľbách,“ konštatoval Strižinec.

Momentálne na druhom mieste podľa preferencií je Marian Kotleba a jeho ĽSNS, na treťom sa strieda viacero strán v závislosti od prieskumu.

Reálne sa môže stať, že víťaz ani druhý v poradí nebudú pri hľadaní parlamentnej väčšiny úspešní a bude treba rozmýšľať, čo ďalej. „V prípade, že by žiadna kombinácia strán, ktoré sú ochotné spolupracovať, nemala v parlamente väčšinu, je legitímne uvažovať aj o úradníckej vláde alebo predčasných voľbách,“ uviedol Strižinec.

V hre sú Smer, ĽSNS, OĽaNO a PS/Spolu

Podľa ostatného prieskumu agentúry Polis pre televíziu JOJ by voľby vyhrala strana Smer-SD so 17,1 percentami hlasov. Na druhom mieste skončili Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko s 12,4 percentami hlasov a na treťom mieste získala 10 percent hlasov koalícia strán OĽaNO-Nova-KÚ-Zmena zdola.

V prieskume agentúry Focus by parlamentné voľby vyhral vládny Smer-SD, ktorému by svoj hlas odovzdalo 18,7 percenta voličov. Druhých by volilo 13,6 percenta respondentov, Na treťom mieste sa umiestnila koalícia strán PS/Spolu so ziskom 10,5 percenta.





