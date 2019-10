M. Kotleba vyzýva Š. Harabina na spoločný postup vo voľbách

Na archívnej snímke poslanec NR SR a predseda strany ĽSNS Marian Kotleba. Foto: TASR Jakub Kotian Na archívnej snímke poslanec NR SR a predseda strany ĽSNS Marian Kotleba. Foto: TASR Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. októbra (TASR) – Predseda ĽSNS a poslanec Národnej rady SR Marian Kotleba ponúkol vo videu na internete sudcovi Najvyššieho súdu SR Štefanovi Harabinovi spoločný postup do budúcoročných parlamentných volieb. Kotleba chce od Harabina odpoveď do 31. októbra."Zabudnime na to, čo nás rozdeľuje a myslime v tejto chvíli na to, čo máme spoločné. Poďme do volieb spoločne a ukážme, že pre Slovensko sa aj my dokážeme spojiť,“ odkázal Harabinovi Kotleba s tým, že ak sa nespoja, tak "národné hlasy zostanú roztrieštené a prepadnuté".Štefan Harabin oznámil na tlačovej konferencii začiatkom októbra, že je volebným lídrom mimoparlamentnej politickej strany Vlasť.