Čaputová: Prejavy nenávisti či odsudzovania zanechávajú stopy na dušiach a životoch gejov, lesieb i transrodových ľudí

17.5.2022 (Webnoviny.sk) - Mnoho lesieb, gejov a transrodových ľudí sa naučilo pred nami skrývať, kým skutočne sú. Od detstva sa mnohí z nich stretávajú s výsmechom, vylučovaním, diskrimináciou a niektorí aj s násilím. Prezidentka Zuzana Čaputová to napísala na sociálnej sieti pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti homofóbii, bifóbii a transfóbii.„Zvyknú byť aj terčom pre politikov, ktorí inakosť zneužívajú pre vlastné politické ciele. Takéto prejavy nenávisti či odsudzovania zanechávajú stopy na dušiach a životoch gejov, lesieb či transrodových ľudí a rovnako aj ich blízkych a rodičoch,“ povedala hlava štátu.Dňa 17. mája v roku 1990 vyradila Svetová zdravotnícka organizácia homosexualitu zo zoznamu duševných chorôb.„V dnešný deň o to viacej vo mne rezonujú príbehy ľudí a ich rodín, ktorí patria do tejto menšiny a ktorí túžia presne po tom istom ako všetci ostatní – žiť slobodne a dôstojne,“ uviedla prezidentka.