Švédsko podpísalo formálnu žiadosť o vstup do NATO, podľa Lindeovej spravili to najlepšie rozhodnutie

Rovnaký krok spraví aj Fínsko

Návšteva fínskeho prezidenta

17.5.2022 (Webnoviny.sk) - Švédska ministerka zahraničia Ann Linde v utorok podpísala formálnu žiadosť o vstup do Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO). Stalo sa tak deň po tom, čo Švédsko oznámilo, že sa bude usilovať o členstvo vo vojenskej aliancii.„Mám pocit, že sme urobili rozhodnutie, ktoré je pre Švédsko najlepšie,“ vyjadrila sa ministerka pri podpisovaní dokumentu, ktorý odošlú generálnemu tajomníkovi NATO Jensovi Stoltenbergovi. Úsilie o vstup do NATO avizovalo aj susedné Fínsko. Tam by v utorok mali poslanci formálne podporiť rozhodnutie lídrov krajiny o podaní žiadosti.Severskí susedia sa rozhodli vstúpiť do NATO a ukončiť svoju dlhodobú neutralitu po ruskej invázii na Ukrajinu.Do Švédska v utorok pricestoval fínsky prezident Sauli Niinistö , ktorého privítali švédsky kráľ Karol XVI. Gustáv kráľovná Silvia. Niinistö by mal vystúpiť pred švédskym parlamentom a predpokladá sa, že sa v prejave sústredí na NATO. V agende má tiež stretnutie s premiérkou Magdalenou Andersson.