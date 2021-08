Pretekov Okolo Slovenska sa zúčastnia samé zvučné mená, okrem Sagana príde aj Froome či Lucenko

Preteky Okolo Slovenska

Pretekať prídu samé zvučné mená

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.8.2021 (Webnoviny.sk) - Ak sa nič neočakávané nestane, v polovici septembra sa na etapových cyklistických pretekoch Okolo Slovenska predstavia aj Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) či Chris Froome (Israel Start-Up Nation). Brit Froome v minulosti hneď štyrikrát ovládol Tour de France, dvakrát vyhral španielsku Vueltu a raz aj talianske Giro.Organizátori podujatia o tom informovali v stredu na tlačovej konferencii v Bratislave. Už 65. ročník pretekov Okolo Slovenska sa uskutoční od, podujatie pod Tatrami teda vyvrcholí v deň štartu majstrovstiev svet v cestnej cyklistike v Belgicku.V stredu 15. septembra je na programe prológ v centre Košíc, o deň neskôr 158,4 km dlhá etapa so štartom a cieľom tiež v Košiciach.Druhá etapa v piatok 17.9. povedie zo Spišského Podhradia do Dolného Kubína, tretia z Dolného Kubína do Považskej Bystrice a preteky vyvrcholia v nedeľu 19.9. na trati Trenčianske Teplice - Trnava.Ďalším zvučným menom v štartovej listine by mal byť siedmy muž tohtoročnej Tour de France Kazach Alexej Lucenko (Astana)."Skvelým vrchárom je druhý muž vlaňajšieho Gira Jai Hindley z tímu DSM. Dvoch silných vrchárov plánuje poslať aj Qhubeka, a to starých bardov Pozzoviva s Aruom, hoci druhý menovaný štartuje na Vuelte, teda jeho účasť môže byť otázna. BikeExchange pošle klasikársku zostavu ako Hepburn či Juul-Jensen. Na naše terény sa bude hodiť aj Casper Pedersen z DSM. Obhájiť vlaňajší triumf by iste chcel Jannik Steimle z Quick-Stepu a mal by prísť napriek tomu, že je na Vuelte. Známe mená prídu aj s tromi Slovákmi v tíme Bora - klasickí pomocníci Oss i Bodnar," referuje www.cycling-info.skNa Slovensko neprídu Sam Bennett ani Davide Cimolai, ale Petrovi Saganovi by mali konkurovať Giacomo Nizzolo , Álvaro Hodeg či Cees Bol.Preteky Okolo Slovenska by mala okrem RTVS vysielať aj športová stanica Eurosport.