Poslanci odmietli uznesenie europarlamentu v súvislosti s LGBTI+, Šimečka to považuje za neštandardné a veľkú hanbu

Odmietnutú rezolúciu zašleme EP

Takéto kroky nie sú v Únii bežné

29.3.2023 (SITA.sk) - Je veľkou hanbou, že parlament prijal uznesenie, ktorým odmietol rezolúciu Európskeho parlamentu po vražde Juraja Vankuliča Matúša Horvátha na Zámockej ulici. Skonštatoval to podpredseda Európskeho parlamentu a líder Progresívneho Slovenska Zdôraznil, že rezolúcia bola gestom solidarity a výzvou na odmietnutie nenávisti, pričom ju podporilo 447 poslancov a poslankýň z celej Európy.„Moje kolegyne a kolegovia europoslanci odkázali všetkým ľuďom na Slovensku, že nie je jediný dôvod, aby mali vo svojej vlasti menej práv len preto, koho milujú, alebo aká je ich identita. Ocenili sme jednoznačnú podpornú reakciu slovenskej verejnosti a vyzvali slovenský parlament a vládu k tomu, aby prijali konkrétne kroky, ktoré povedú k bezpečnosti, ukončeniu jazyka nenávisti a k rovným právam LGBTI+ ľudí na Slovensku,” vyhlásil Šimečka. Národná rada SR v utorok prijala uznesenie k rezolúcii Európskeho parlamentu na návrh poslankýň hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Anny Záborskej . Za ich návrh hlasovalo 87 poslancov z klubov OĽaNO, Smer-SD, Sme rodina, ĽSNS a Republika.Proti bolo 33 poslancov, 11 sa zdržalo, dvaja nehlasovali, 17 poslancov bolo neprítomných. Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) má zaslať schválené uznesenie Európskemu parlamentu a parlamentom členských krajín Európskej únie.Národná rada SR podľa schváleného dokumentu považuje uznesenie Európskeho parlamentu týkajúce sa teroristického činu za uznesenie opomínajúce zásadu subsidiarity a nerešpektujúce suverenitu SR v súvisiacich oblastiach. Slovensko nesúhlasí s hodnotením situácie deklarovaným v uznesení a považuje ho za nekorektné, nepravdivé a zavádzajúce.„Táto nová koalícia nevie spolupracovať pre reformy a miliardy z Plánu obnovy. Pre urazenecké vymedzovanie sa voči Európskemu parlamentu a zbytočné ubližovanie ľuďom, ktorí to majú tak či tak ťažké, sa však zblížia radi. Takéto kroky vôbec nie sú v Európskej únii bežné a najviac mi evokujú režim Viktora Orbána , je to veľká hanba,” zhodnotil Šimečka.