Čaputová sa stretla v Poľsku s Dudom, vyzdvihla posilnenie východného krídla NATO aj podporu Ukrajine (foto)

16.4.2024 (SITA.sk) - Prezidentka Zuzana Čaputová je na svojej rozlúčkovej návšteve v Poľsku. Na spoločnej tlačovej besede so svojím poľským náprotivkom Andrzejom Dudom poznamenala, že päť rokov jej mandátu bolo veľmi náročným a turbulentným obdobím, poukázala pritom najmä na región v blízkosti Ukrajiny.Vyzdvihla tiež, že spolu s Poľskom sa Slovensko podieľalo na rôznych aktivitách, napríklad na posilnení východného krídla Severoatlantickej aliancie (NATO) . Doplnila, že oba štáty si tento rok pripomínajú viaceré výročia, či už ide o 20. výročie vstupu do Európskej únie (EÚ) , alebo vstup do NATO.„História nás učí, aby sme pamätali na hodnoty a na potrebu ich chrániť, pretože ak tak nebudeme robiť, môžeme ohroziť našu budúcnosť," uviedla Čaputová a zdôraznila, že spoločná minulosť nás hodnotovo a kultúrne ukotvuje v západnom svete. K nemu patrí i obrana medzinárodného práva a mier založený na spravodlivosti a rešpekte k pravidlám.Čaputová vyzdvihla i spoločnú podporu Ukrajiny, ako krajiny, ktorá sa bráni pred agresorom. Poľsko je podľa prezidentky pre SR jedným z kľúčových partnerov, v tomto smere poukázala napríklad na pomoc Poľska pri ochrane slovenského vzdušného priestoru.Dodala tiež, že vzťahy medzi SR a Poľskom sú rozvinuté azda vo všetkých oblastiach, v tomto smere spomenula napríklad spoluprácu medzi krajanskými komunitami.„Potrebujeme pokračovať v spolupráci aj pokiaľ ide o infraštruktúrne projekty, a, samozrejme, aj ekonomickú spoluprácu," dodala. Dúfa tiež, že novozvolený prezident Peter Pellegrini slovenská vláda budú v spolupráci pokračovať.Čaputová sa vyjadrila, že z hľadiska praktických krokov pomoci Ukrajine si nemyslí, že zmena v prezidentskom paláci prinesie markantnejšie zmeny, vzhľadom na to, že hlava štátu na Slovensku v tomto smere nemá kompetencie.„Iná vec je konkrétna rétorika novej vlády, alebo aj zo strany budúceho pána prezidenta, pokiaľ ide o darovanie vojenskej pomoci. Je zrejmé, že k jej darovaniu už nedochádza zo strany Slovenska," povedala úradujúca hlava štátu. Poznamenala, že predošlé slovenské vlády Ukrajine výrazne pomáhali.Zdôraznila ale, že i nový vládny kabinet Roberta Fica poskytuje naďalej všetky ostatné formy pomoci, či už ide o výcvik vojakov, alebo humanitárnu pomoc a iné, a na komerčnej báze i vojenskej pomoci.Teší ju tiež, že slovenská vláda sa rozhodla venovať pozornosť i infraštruktúrnym projektom a obnove Ukrajiny, v tomto kontexte spomenula nedávne spoločné rokovanie slovenskej a ukrajinskej vlády.Poľský prezident Duda tiež vyzdvihol dobré vzťahy počas mandátu Čaputovej. Rovnako vyzdvihol i budovanie spolupráce v rámci regiónu a Čaputovej sa poďakoval za jej aktívnu participáciu v rozličných medzinárodných uskupeniach.