Čaputová sa zapojila do kampane Aj my sme tu! Pri príležitosti Dňa osôb so zdravotným postihnutím apeluje na občanov (foto)

Ľudia so zdravotným postihnutím

Pomoc v podobe podpory a empatie

3.12.2023 (SITA.sk) - Prezidentka Zuzana Čaputová sa zapojila doKampaň organizuje Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím . Hlava štátu na sociálnej sieti zdôraznila, že je dôležité nezabudnúť v zhone a pri vlastných problémoch na ľudí, ktorí to majú v živote ťažšie.„3. decembra máte svoj medzinárodný deň, ktorý pripomína dlh, ktorý voči vám máme v podobe vytvárania podmienok na dôstojný život v našich školách, na pracoviskách, v komunitách. Veľmi si želám, aby sa nám rýchlejšie darilo tento dlh znižovať, aby ste na Slovensku žili šťastné životy a dokázali realizovať svoj potenciál,“ obrátila sa prezidentka na ľudí so zdravotným znevýhodnením.„My ostatní myslíme dnes viac ako inokedy na bariéry, ktorým u nás ľudia so zdravotným znevýhodnením čelia,“ dodala Čaputová.Poznamenala tiež, že nedávno sa zhovárala s rodičmi detí so znevýhodnením. Podľa nej spomínali, ako ich trápi, že ich deti sú vylučované, nevedia si nájsť priateľov či nie je možné umiestniť ich do materskej školy.„A naopak, ako podpora, empatia a prejavy normálneho človečenstva pomáhajú,“ napísala. Prezidentka uviedla, že nevieme ihneď odstrániť všetky bariéry, ktorým ľudia so znevýhodnením čelia, no bariér, ktoré máme v hlavách, sa vieme zbaviť a prispieť k vytváraniu rešpektujúceho a prijímajúceho prostredia v našom okolí.