Exvicepremiérka Vašáková skončila na poste generálnej riaditeľky plánu obnovy na úrade vlády

3.12.2023 (SITA.sk) - Bývalá podpredsedníčka úradníckej vlády pre Plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov Lívia Vašáková skončila aj ako generálna riaditeľka sekcie plánu obnovy na Úrade vlády SR . Ako informovala, neumožnili jej pokračovať ďalej, ale stálo to za to.„Predstavy o tom, ako by mal tento dobre rozbehnutý projekt napredovať, sa líšia od praxe, ktorá doteraz dobre fungovala,“ oznámila na sociálnej sieti Vašáková. Podľa nej neodchádza zatrpknutá, ani nahnevaná, odchádza však s obavami.„S obavami z toho, že pomaly miznú všetky pozitívne faktory, vďaka ktorým sa plán obnovy stal úspechom,“ uviedla exvicepremiérka. Vo vláde odborníkov Ľudovíta Ódora zotrvala Vašáková počas celého jej obdobia od 15. mája do 25. októbra tohto roka.Generálnou riaditeľkou plánu obnovy na úrade vlády bola už predtým od roku 2020. Po skončení mandátu vicepremiérky v úradníckej vláde ju podľa jej slov mnohí odhovárali od návratu na pozíciu generálnej riaditeľky plánu obnovy.„Napriek tomu som sa rozhodla vrátiť. Hlavne kvôli tímu, ktorý som vybudovala, a kvôli tomu, aby sa mohli prijaté reformy a investície dotiahnuť do úspešného konca,“ podotkla. Za Plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov od vymenovania novej vlády 25. októbra zodpovedá vicepremiér pre tieto oblasti Peter Kmec Hlas-SD ).Vašáková pripomenula, že Slovensko splnením 57 míľnikov a cieľov v pláne obnovy získalo 2 miliardy eur. Tretiu žiadosť o platbu Európska komisia pozitívne vyhodnotila pred niekoľkými dňami.„Za sebou zanechávam aj pripravenú 4. žiadosť o platbu za takmer miliardu eur. Po jej predložení Slovensko získa z plánu obnovy polovicu peňazí z celej alokácie, čím sa zaradí na úplnú špičku krajín Európskej únie,“ poznamenala bývalá podpredsedníčka vlády.Plán obnovy podľa nej funguje najmä vďaka kvalitným úradníkom so silným hodnotovým nastavením. Tvrdí, že napriek zlej vizitke Slovenska v narábaní s európskymi peniazmi sa im podarilo ukázať, že aj Slovensko vie byť lídrom na európskej úrovni a v mnohom aj príkladom dobrej praxe pre iné členské krajiny.„Sme výrazne popredu oproti našim susedom z Poľska, Česka, Rakúska a Maďarska,“ vyzdvihla. Najdôležitejšie je podľa Vašákovej to, že sa podarilo Slovensko dostať na trajektóriu zelenej a digitálnej transformácie a na cestu systémových zmien.Pokračovala, že napriek všetkým ťažkostiam a politickým turbulenciám sa rozbehli reformy, ktoré by boli pred niekoľkými rokmi iba utópiou. Má aj jasnú výzvu pre nové vedenie - udržať kvalitných ľudí, zachovať reformy, hlavne fiškálne, a efektívne manažovať investície.„Na najbližšie obdobie bude dôležité nezvrátiť už splnený míľnik ohľadom výdavkových limitov a zaviesť ich do rozpočtu. Rovnako nevyhnutné bude zabezpečiť udržateľnosť dôchodkového systému, čo je súčasťou 4. žiadosti o platbu,“ dodala Vašáková.