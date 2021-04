Nový Zéland prikázal očkovanie všetkým ľuďom pracujúcim na hraniciach, inak ich môžu prepustiť

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.4.2021 (Webnoviny.sk) - Nový Zéland prikázal všetkým pracovníkom na hraniciach, aby sa do konca tohto mesiaca zaočkovali proti koronavírusu . Premiérka Jacinda Ardernová v pondelok uviedla, že zamestnávatelia musia okamžite uvažovať o alternatívnej možnosti pre všetkých pracovníkov, ktorí nebudú zaočkovaní. Mohlo by to znamenať, že takýchto zamestnancov preložia na inú pozíciu, v rámci ktorej sa nepracuje na hraniciach, alebo ich prepustia.Novozélandská premiérka Ardernová už skôr stanovila apríl ako lehotu na zaočkovanie všetkých pracovníkov v prednej línii. V pondelok sa však začala vyjadrovať ráznejšie po tom, ako sa koronavírusom nakazili traja pracovníci karanténneho zariadenia.Nový Zéland zastavil komunitné šírenie koronavírusu. Za najväčšie riziko sa tak považujú ľudia prichádzajúci zo zahraničia, ktorí by sa mohli ochorením COVID-19 nakaziť v cudzine. Predsedníčka vlády uviedla, že 86 percent zamestnancov karanténnych centier už bolo zaočkovaných, ale táto skupina predstavuje iba malú časť všetkých ľudí pracujúcich na hraniciach.