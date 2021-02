Na generálnej prokuratúre je šesť trestných oznámení na politikov, podľa Žilinku ich musia vybaviť

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.2.2021 (Webnoviny.sk) - Na Generálnej prokuratúre SR evidujú zhruba šesť trestných oznámení na vyhlásenia politikov. Uviedol to generálny prokurátor Maroš Žilinka v diskusnej relácii televízie TA3 V politike.Žilinka v relácii podotkol, že úlohou prokuratúry nie je zaoberať sa každým vyhlásením politikov, ktoré má prípadne osobný či vážny charakter, ale je súčasťou politického boja. Dodal, že evidujú päť až šesť trestných oznámení, ktoré túto oblasť namietali.„My, prokurátori, sa tým musíme zaoberať, keď prišlo trestné oznámenie, lebo nebolo podané ‚ex offo‘, teda z úradnej moci, ale na základe trestných oznámení,“ povedal. Doplnil, že musia tieto oznámenia vybaviť, no neznamená to, že bude vedené trestné stíhanie.