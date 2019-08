Čaputová: Snahu bagatelizovať nenávisť zažívame aj dnes

Na archívnej snímke Zuzana Čaputová. Foto: TASR Martin Baumann Na archívnej snímke Zuzana Čaputová. Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 2. augusta (TASR) - Prezidentka Zuzana Čaputová tvrdí, že snahu o bagatelizovanie nenávisti a ľudskej dôstojnosti konkrétnych skupín ľudí zažívame aj dnes. Pripomenula to pri príležitosti piatkového Pamätného dňa rómskeho holokaustu.Čaputová si myslí, že rómsky holokaust nesmie zostať zabudnutý. "Nenávisť v histórii ľudstva vždy plodila zlo a ľudské utrpenie. Tragické skúsenosti so šírením strachu a nenávisti, žiaľ, máme aj my na Slovensku. Poznať minulosť je akútnou potrebou pre prítomnosť a budúcnosť. Obzvlášť, keď sa nenávisť a podnecovanie strachu opäť stávajú politickým nástrojom tejto doby," uviedla.Prezidentka poukazuje na to, že citlivosťou voči týmto javom a snahou rozširovať dobro dokážu ľudia zabrániť tomu, aby sa niečo podobné zopakovalo. "Dokážeme brániť tomu, aby sa smutná história opakovala voči ktorejkoľvek skupine ľudí v budúcnosti. Dnes pritom ani nemusíme tušiť, kto bude jej ďalším cieľom," povedala.Pamätný deň rómskeho holokaustu pripomína udalosť, ktorá sa stala v koncentračnom tábore Auschwitz-Birkenau v noci z 2. na 3. augusta 1944. V plynových komorách tam bolo zavraždených 2900 Sintov a Rómov. Podľa Zuzany Kumanovej z OZ In Minorita v rokoch 1939 - 1945 zahynulo v Európe viac ako 300.000 Rómov.