Čaputová: Sviatok práce nám pripomína právo človeka pracovať v dôstojných podmienkach a za spravodlivú odmenu

Mnohí na lepšie podmienky čakajú

Sociálne spravodlivá spoločnosť

1.5.2023 (SITA.sk) - Sviatok práce nám pripomína právo človeka pracovať v dôstojných podmienkach a za spravodlivú odmenu. Uviedla to na sociálnej sieti prezidentka Zuzana Čaputová pri príležitosti sviatku práce s tým, že ak pri jeho zrode stála požiadavka na zavedenie osemhodinového pracovného času, dnes očakávame, že pracujúci dokážu za svoju mzdu nielen naplniť svoje základné životné potreby, ale aj žiť dôstojný život.Pre mnohých to podľa nej však zďaleka nie je realitou. „Pre učiteľky, učiteľov, zamestnankyne či zamestnancov v sociálnych službách, zdravotníctve, ale aj na úradoch práce, vo výrobe a obchode a mnohých ďalších profesiách, ktorých ohodnotenie nezodpovedá ich spoločenskému prínosu a na svoje lepšie ohodnotenie i spoločenské uznanie stále čakajú," skonštatovala hlava štátu.Sviatok práce nám podľa Čaputovej tiež pripomína, že je dôležité predchádzať prepadu pracujúcich do chudoby, vytvárať pracovné príležitosti pre ľudí, ktorí čelia rôznym formám znevýhodnenia či podporovať rast silnej strednej triedy.Slovensko má podľa prezidentky šancu stať sa sociálne spravodlivou spoločnosťou, ktorá si cení každého, kto svojou prácou prispieva k spoločnému dobru, a ona je pripravená podporiť všetky kroky, ktoré povedú k tomuto cieľu.„Bude to zároveň znamenať aj väčšiu stabilitu a odolnosť našej spoločnosti voči populizmu a extrémizmu," skonštatovala Čaputová v závere.