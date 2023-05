Dnes si už ani neviem predstaviť, že by sme neboli členom únie, hovorí Sulík

1.5.2023 (SITA.sk) - Vstup Slovenska do EÚ je svetlým bodom našej histórie. Slovensko je už 19. rok členom EÚ, čo je v posledných rokoch a v kontexte udalostí, ktoré sa vo svete dejú, mimoriadne prínosné a prospešné. Uviedla to strana Sloboda a Solidarita (SaS) pri príležitosti výročia vstupu Slovenska do Európskej únie (EÚ).Vstup Slovenskej republiky do Európskej únie považuje predseda strany Richard Sulík za najdôležitejší míľnik našej novodobej histórie. „Pre všetkých, ktorí sa narodili ešte počas komunizmu, predstavoval vstup do EÚ pocit slobody a otvorenosti. Dnes si už ani neviem predstaviť, že by sme neboli členom únie," skonštatoval Sulík a dodal, že napriek tomu, že môžeme mať k tomuto spoločenstvu viacero výhrad, v kľúčových momentoch konáme jednotne a spoločne.„Aj z toho dôvodu je Slovensko na správnej strane, ktorá ponúka našim občanom nádej na lepšiu a úspešnú budúcnosť," prízvukuje Richard Sulík. SaS považuje vstup Slovenska do EÚ za obrovský krok, ktorý je pre malú krajinu v srdci Európy, akou je Slovensko, jedným z najpozitívnejších okamihov jej samostatnosti.„Cesta do únie nebola jednoduchá, keďže Slovensko v deväťdesiatych rokoch zápasilo o demokraciu a charakter štátu. O to viac si vážime, že sme už skoro dve dekády členom EÚ, aj keď nie s každým jej krokom súhlasíme. Ale aj o tom je členstvo v širokom spoločenstve demokratických krajín,“ doplnil tímlíder SASKY pre zahraničnú politiku Juraj Droba