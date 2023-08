Čaputová umožnila deviatim občanom slúžiť v ukrajinských ozbrojených zložkách, SNS označila čin za bezpečnostné riziko

Bezpečnostné riziko

Strata občianstva

6.8.2023 (SITA.sk) - Slovenská národná strana v súvislosti s vyhlásením prezidentky SR , že deviatim občanom umožnila slúžiť v ukrajinských ozbrojených zložkách, vyzýva prezidentku, aby tak už nekonala.Ako ďalej strana uvádza v tlačovej správe, v budúcnosti navrhne zákon, ktorým okamžite zanikne občianstvo Slovenskej republiky tým občanom, ktorí budú slúžiť v cudzom vojsku so slovenským pasom. Slúžiť v cudzom vojsku so slovenským pasom je totiž podľa SNS bezpečnostné riziko pre všetkých.„Prezidentka Slovenskej republiky sa rozhodla riskovať a umožnila deviatim slovenským občanom vstúpiť do konfliktu s Ruskou federáciou," uviedla SNS s tým, že Rusko a Ukrajina si musia vyriešiť svoj konflikt sami.„Naši občania ani náš štát do tohto konfliktu priamo nesmú vstupovať. Je logické, že takíto občania by mali okamžite stratiť slovenské občianstvo", vyhlásila SNS.Zároveň národniari vyzvali hlavu štátu, aby už takéto súhlasy neudeľovala, pretože ohrozuje bezpečnosť všetkých. Prezidentka SR Zuzana Čaputová podľa medializovaných informácií povolila službu v ukrajinskej armáde dosiaľSlovákom.