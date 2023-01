Čaputová urobí všetko pre ochranu samospráv od dopadov rozporných zákonov, majú za sebou veľmi náročný rok (foto)

Samosprávy reagujú lepšie než centrálne orgány

13.1.2023 (Webnoviny.sk) - Samosprávy majú za sebou veľmi náročný rok, ktorý ich vystavil ďalším novým skúškam, v ktorých obstáli. Uviedla dnes prezidentka Zuzana Čaputová na stretnutí s predstaviteľmi Združenia miest a obcí Slovenska „Bola potrebná pomoc utečencom z Ukrajiny, museli ste čeliť rozličným krízam, vrátane energetickej, ale aj mnohým legislatívnym zmenám, ktoré mali dopady na vaše rozpočty,“ povedala Čaputová. Mnohé obce a mesta museli podľa nej siahnuť, alebo ešte siahnu, k zvyšovaniu daní a poplatkov, pretože chýbajúce peniaze v rozpočte budú musieť nejakým spôsobom zabezpečiť.„Na fungovanie samospráv je potrebná politická stabilita, predvídateľnosť rozhodnutí vlády a stabilný systém financovania samospráv. Urobím všetko pre to, aby som uchránila samosprávy od dopadov zákonov, ktoré by boli v kolízii s ústavou. Vplyv samospráv pri riadení vecí verejných je nesporný a preto chcem vyjadriť vďaku za všetko, čo robíte,“ dodala prezidentka.Ako povedal po stretnutí s prezidentkou predseda SK8 Jozef Viskupič , ukázalo sa, že samosprávy dokážu reagovať na vzniknutú situáciu lepšie a rýchlejšie ako centrálne orgány. Vyslovil želanie, aby v novej dekáde prešla verejná správa reformou, pričom mal na mysli decentralizáciu, teda presun moci smerom k obyvateľom regiónov. Je podľa neho najvyšší čas na zefektívnenie fungovania Slovenskej republiky na národnej aj medzinárodnej úrovni.„Samosprávy v minulom období utrpeli niekoľko desiatok rán a výsledok je taký, že obyvatelia tejto krajiny stratili svoje úspory a 25 percent nemá úspory žiadne. A ďalšie rany budú prichádzať aj tento rok. Už sú to faktúry za elektrickú energiu a za plyn, je to inflácia pri drahých potravinách a liekoch,“ skonštatoval predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Branislav Tréger , podľa ktorého pred samosprávami aj pred ľuďmi sú v tomto roku veľmi ťažké veci, ktoré musia vyriešiť.ZMOS je podľa neho pripravené pristúpiť konštruktívne k riešeniu týchto problémov, lebo sa týkajú celej spoločnosti.Prezident Únie miest Slovenska (ÚMS) Richard Rybníček na úvod poďakoval Zuzane Čaputovej za to, že je dlhodobo asi najdôležitejším politikom v štáte, ktorý sa snaží hovoriť o samospráve, a ktorej sa navyše snaží aj pomôcť.„Oslabovanie samosprávy, oslabovanie primátorov, starostov, poslaneckých zborov a županov znamená oslabovanie demokracie a kvality života na Slovensku,“ skonštatoval Rybníček. Predstavitelia samospráv sú podľa neho tí, ktorí v tejto chvíli tento štát držia nad vodou, oni poskytujú dotácie na športy, kultúru, sociálne služby, deťom do škôlok zabezpečujú všetky veci, hovoria ľuďom tvrdú realitu.Ako Rybníček dodal, nemajú inú šancu, keďže niekto „v centrálnej vláde sa rozhodol, že z balíka, ktorý patrí oprávnene im, si zoberie pre seba na politické sny peniaze a má pocit, že ľuďom pomáha“.