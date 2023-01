Skladanie novej 76-ky je podľa Sulíka nerealizovateľnou utópiou, Hegera radšej vyzýva k riešeniu energetickej krízy

Nerealizovateľná utópia

Diskusia o novej 76-ke nemá zmysel

Rozdiel medzi zastropovanou a regulovanou cenou

13.1.2023 (Webnoviny.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS ) vyzýva dočasne povereného premiéra SR Eduarda Hegera (OĽaNO) , aby bezodkladne začal riešiť energetickú krízu na Slovensku a nevenoval drahocenný čas skladaniu novej 76-ky poslancov. Ako ďalej uviedol líder SaS Richard Sulík v tlačovej správe, zvýšené zálohové faktúry sú skutočným problémom ľudí a vláda musí okamžite konať.„Skladanie novej 76-ky je nateraz nerealizovateľnou utópiou, ktorá neponúka občanom našej krajiny žiadne riešenia. Navyše, ani samotné hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) nie je jednotné v podpore takejto väčšiny," tvrdí Sulík.Dodal, že dokonca ani líder OĽaNO Igor Matovič nechce podporiť novú vládu, ak v nej bude dočasne poverený minister hospodárstva Karel Hirman. Matovič v štvrtok 12. januára na sociálnej sieti skritizoval Hirmana za „(ne)riešenie" zálohových platieb na energie a užívanie si exotickej trojtýždňovej dovolenky. Zároveň šéfa hospodárstva nazval lenivým diletantom.„Niekto si svoju prácu nespravil, pomoc ľuďom nedoručil, ale hlavne, že už oddychuje,“ uviedol Matovič. Podľa Sulíka tak diskusia o novej 76-ke poslancov nemá zmysel, pokiaľ je OĽaNO v rozklade a hnutie Sme rodina ju podporiť nechce.Podpredseda SaS a expert strany na energetiku Karol Galek tvrdí, že Heger by mal prestať fantazírovať a začať konať.„Napriek avizovanej pomoci s cenami energií nám tu kolabujú malí a strední podnikatelia. Deje sa to napriek tomu, že sme súhlasili s navýšením minuloročného rozpočtu a schválili ten tohtoročný. Na pomoc je tak vyčlenených takmer päť miliárd eur," uviedol Galek.Podľa neho je riešením výzva, ktorú musí dať ministerstvo hospodárstva, v rámci ktorej zastropuje ceny na 199 eur/MWh a dodávateľom energií dorovná rozdiel medzi zastropovanou a regulovanou cenou.„Podnikatelia tak na faktúre dostanú nižšiu zastropovanú cenu a zvyšok dodávateľom uhradí štát. Podľa hrubých odhadov by takéto opatrenie štát stálo zhruba 300 miliónov eur za celý rok," uzavrel Galek.