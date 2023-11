Čaputová: Vyčleňovanie občianskych organizácií a ich negatívne označovanie prispieva k rastu nedôvery a polarizácii

Zdieľanie skúseností v občianskej spoločnosti

Najspravodlivejší a najtransparentnejší systém

28.11.2023 (SITA.sk) - Vyčleňovanie niektorých občianskych organizácií a ich negatívne označovanie skresľuje nielen vnímanie reálneho postavenia občianskej spoločnosti, ale prispieva aj k rastu nedôvery a ďalšej polarizácii.Uviedla to prezidentka Zuzana Čaputov á pri príležitosti 10. ročníka ľudskoprávneho fóra Human Forum s názvom Demokracia v ohrození? v Banskej Bystrici.Ako prezidentka vo svojom príhovore uviedla, fórum vytvára príležitosť na zdieľanie skúseností v občianskej spoločnosti. "Stretávame sa v čase, keď je naša spoločnosť a obzvlášť občianska spoločnosť konfrontovaná s vážnymi otázkami. Human Forum vytvára už roky priestor na diskusiu o týchto otázkach, aj keď možno neprinesie odpovede na všetky," uviedla prezidentka.Podľa prezidentky práca občianskych organizácií je dôležitá a prínosná, keďže sú to organizácie pomáhajúce, vzdelávajúce, kultúrne, voľnočasové, ale tiež také, ktoré sa zaoberajú kontrolou verejnej moci.„Ako politici a političky dočasne spravujúci štát by sme mali byť radi, že pomocnú ruku štátnym inštitúciám vedia podať toľké skúsené a odborne zdatné organizácie s ľuďmi, ktorí v pomoci iným vidia zmysel," vyhlásila Čaputová a dodala, že význam ich práce oceňujú aj priamo občania prostredníctvom asignácie dvoch percent z daní.„Je to najspravodlivejší a najtransparentnejší systém, s ktorým máme dobré skúsenosti, a ktorý žiadny štátny orgán, ktorý by mal rozhodovať o užitočnosti, nikdy nenahradí," zdôraznila prezidentka a ocenila akčnosť a spoluprácu naprieč občianskym sektorom za posledné týždne.„Na obhajobe dvoch percent sa zhodli organizácie, ktorých poslaním je kontrola verejnej moci so vzdelávacími, sociálnymi, zdravotníckymi, liberálne s kresťanskými, bratislavské s regionálnymi. Občianska spoločnosť tvorí ekosystém, ktorý potrebuje byť rozmanitý a prepojený, aby mohol správne fungovať," dodala prezidentka s tým, že výsledkom práce organizácií je konkrétna pomoc.Čaputová ďalej pokračovala s tým, že jestvujú obavy, či spoločenské a politické prostredie na Slovensku zostane občianskemu organizovaniu prajné. Je presvedčená, že snaha o zachovanie dôležitých pilierov demokracie a udržanie práv a slobôd nie je len otázkou budúcnosti, ale mala by tu byť stále.„V prvej línii sú demokratickí a zodpovedne zmýšľajúci občania, politické strany, slobodné médiá a slobodná občianska spoločnosť. Len pokiaľ budú tieto piliere demokracie silné a stabilné, bude silné a stabilné aj naše Slovensko," uzavrela prezidentka.