Ukrajina preukázala solídny základ pre otvorenie rokovaní o vstupe do Únie, tvrdí predsedníčka Európskeho parlamentu Metsola

Solídny základ pre otvorenie rokovania

Investícia do zjednotenia Európy

28.11.2023 (SITA.sk) - Vedúci predstavitelia politických skupín Európskeho parlamentu , ktorí sa v utorok zišli na Konferencii predsedov, sa verejne zasadzovali za to, aby Európska rada potvrdila začiatok rokovaní o vstupe Ukrajiny do Európskej únie (EÚ) . Európsky parlament o tom informoval prostredníctvom oficiálneho vyhlásenia na svojom webe.„Ukrajina vyvíja pôsobivé úsilie (uskutočniť reformy, pozn.). A Konferencia predsedov Európskeho parlamentu potvrdila, že Ukrajina preukázala solídny základ pre otvorenie rokovaní o pristúpení,“ povedala predsedníčka Európskeho parlamentu Zdôraznila, že proces vstupu krajiny do Európskej únie nie je len transferom európskych zákonov a nariadení do národnej legislatívy. Ale tento proces si vyžaduje transformácie v spoločnosti krajiny.Konferencia predsedov vo svojom komuniké uviedla, že verí, že Ukrajina bude pokračovať v ambicióznom vykonávaní všetkých reforiem potrebných na dokončenie implementácie odporúčaní Európskej komisie s cieľom čo najskôr začať prístupové rokovania. Lídri politických skupín poznamenali, že budúci vstup Ukrajiny do EÚ považujú za „geostrategickú investíciu do zjednotenej a silnej Európy“.„Ukrajina je a zostane prioritou Európskeho parlamentu. Ukrajina sa môže spoľahnúť na nepretržité úsilie a našu pripravenosť podporovať legitímne ambície a ašpirácie ukrajinského ľudu,“ uvádza sa v oficiálnom vyhlásení.