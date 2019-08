Čaputová: Vyšetrenie údajného ovplyvňovania polície musí byť prioritou

Zuzana Čaputová, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 2. augusta (TASR) - Prezidentka Zuzana Čaputová očakáva, že sa príslušné orgány budú dôkladne zaoberať medializovanými podozreniami, ktoré vyplývajú z komunikácie Mariana K. s nitrianskym podnikateľom Norbertom Bödörom a s bývalým novinárom a príslušníkom SIS Petrom Tóthom. Detailné vyšetrenie ovplyvňovania orgánov činných v trestnom konaní sa podľa Čaputovej musí stať najvyššou prioritou.Prezidentka vníma so znepokojením medializované informácie, že postupy a rozhodnutia orgánov činných v trestnom konaní ovplyvňovali osoby, ktoré na to nemali ústavné a ani zákonné oprávnenie.uviedla pre TASR Čaputová.doplnila prezidentka.Podľa medializovaných informácií mal Marian K. komunikovať s Bödörom o SIS, polícii, ale aj prokuratúre a prideľovaní konkrétnych prípadov konkrétnym prokurátorom. Bödör mal pre neho zabezpečovať lustrácie novinárov.Marian K. mal mať ambície aj v politike. Denník N informoval, že mal záujem konať v prospech strany Smer-SD a po vražde Kuciaka mal o budúcnosť strany obavy. Denník sa opiera o zápis policajta, ktorý analyzoval prepis komunikácie medzi Bödörom a Marianom K. Informuje tiež, že Marian K. mal záujem o trestné stíhanie a diskreditáciu advokáta Daniela Lipšica, poslancov Národnej rady SR Igora Matoviča (OĽaNO) a Borisa Kollára (Sme rodina), a exprezidenta Andreja Kisku. Mal mať aj vlastné politické ambície so stranou Cieľ.Časť tejto komunikácie predložil senátu Špecializovaného trestného súdu v Pezinku prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Ján Šanta vo veci údajného falšovania zmeniek TV Markíza a marenia spravodlivosti. V kauze sú obžalovaní Marian K. a niekdajší riaditeľ televízie Pavol R. Marian K. je obvinený aj z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka.