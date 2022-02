Žilinka opäť použil paragraf 363, tentokrát zrušil časť obvinenia príbuznému exministra Žigu

Obvinenie z podplácania

Stíhanie na slobode

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.2.2022 (Webnoviny.sk) - Generálna prokuratúra SR (GP SR) zrušila prostredníctvom paragrafu 363 Trestného poriadku časť obvinenia Štefanovi Žigovi, ktorý je príbuzným bývalého ministra Petra Žigu.Ako informoval spravodajský portál tvnoviny.sk , podľa viacerých zdrojov z vyšetrovania mu zrušili časť obvinenia, ktoré sa týka podplácania bývalého šéfa Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) Ľudovíta Makóa.Makó údajne prevzal obálku so 70-tisíc eurami. Podľa uznesenia o vzatí do väzby mali byť peniaze za to, že „bude z titulu svojej funkcie nápomocný z pohľadu problematiky a kompetencií Finančnej správy v prípade daňových prípadov, ktoré sa mali týkať potravinových reťazcov s cukrovinkami".Spomínaný portál ďalej informoval, že generálna prokuratúra nezrušila ďalšiu časť obvinenia z podplácania. Tá sa týka úplatkov, ktoré mali smerovať niekdajšiemu riaditeľovi národnej jednotky finančnej polície Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Bernardovi Slobodníkovi. So Štefanom Žigom sa Slobodník podľa vlastných slov spriatelil na cigarete v budove policajného prezídia.Peniaze mal Slobodníkovi Štefan Žiga odovzdávať v rokoch 2016 až do jari 2020. Niektoré si vraj dnes už bývalý funkcionár nechal, iné odovzdával ďalším príslušníkom NAKA.„Predovšetkým za to, že obvinený nebude trestne stíhaný v trestnej veci vedenej na NAKA, odbor Bratislava, označenej ako kauza „xxxxxx“ (Valčeky, pozn. red.), hoci bol v tomto konaní dôvodne podozrivý, ďalej aby mal zabezpečené aktuálne informácie o trestných konaniach, ktoré sa týkali jeho osoby, resp. jemu blízkych osôb a obchodných spoločností..." píše sa v uznesení zo Špecializovaného trestného súdu.Z daňovej trestnej činnosti Štefana Žigu obvinili až koncom roka 2020. Toto stíhanie mu generálna prokuratúra nezrušila.„Čo sa týka zločinu skrátenia dane a poistného, obhajca obvineného podal návrh na zrušenie právoplatného rozhodnutia v prípravnom konaní podľa § 363, ktorému generálny prokurátor SR nevyhovel," informoval spomínaný portál Dalibor Skladan.Najvyšší súd SR (NS SR) 9. februára rozhodol o tom, že obvineného Štefana Žigu budú stíhať na slobode. Senát 3T NS SR na neverejnom zasadnutí zrušil uznesenie Špecializovaného trestného súdu z 21. januára a obvineného prepustil z väzby na slobodu.Obvinený odovzdal podľa polície a prokuratúry úplatky vo výške 175-tisíc eur. Tie údajne odovzdal od roku 2016 do roku 2020 bývalému šéfovi Národnej jednotky finančnej polície Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Bernardovi Slobodníkovi, ale aj bývalému šéfovi Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) Ľudovítovi Makóovi.