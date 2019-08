Carl Lewis nazval amerického prezidenta Trumpa rasistom a mizogýnom

Poďakovanie svojej matke

Američania majú pred sebou veľkú výzvu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.8.2019 (Webnoviny.sk) - V osemdesiatych a deväťdesiatych rokoch minulého storočia patril Američan Carl Lewis medzi najlepších atlétov na svete.Podľa držiteľa desiatich olympijských medailí si ženy-športovkyne zaslúžia férovú odmenu za svoje výkony na úrovni mužských kolegov a verbálne sa oprel aj do amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorého označil za rasistu a mizogýna, teda muža s chorobným odporom k ženám.Carl Lewis má aktuálne 58 rokov, po skončení športovej kariéry sa venoval filmu aj politike, od roku 2018 bol trénerom atletiky na svojej materskej univerzite v Houstone.Spomenuté slová použil v peruánskej Lime pri príležitosti Panamerických hier. Nezabudol sa poďakovať svojej matke, ktorá štartovala na historicky prvých Panamerických hrách v Buenos Aires 1951 a jej zásluhou sa stal atlétom."Ak by som pri sebe nemal silnú ženu, pravdepodobne by som tu teraz nesedel. Moja matka bola priekopníčka," povedal Lewis počas konferencie spolu s iným šprintérom Leroy Burrell. Obaja boli v minulosti držiteľmi svetového maxima na 100 m.K žiadanému zrovnoprávneniu žien s mužmi poznamenal: "Realita je taká, že existuje mnoho predsudkov. A veľa predsudkov znamená strach. Bojíme sa dať rovnakú šancu všetkým, pritom neexistuje žiadny rozdiel medzi športovcami. Podporujem zrovnoprávnenie."Podľa Lewisa majú Američania pred sebou veľkú výzvu. "Našu krajinu trápi mnoho vecí. Máme prezidenta, ktorý má predsudky, je mizogýn a nectí si nikoho okrem seba samého... Neznamená to však, že nemôžeme bojovať za to, čo je podľa ľudí správne," myslí si v minulosti skvelý šprintér aj diaľkar, deväťnásobný olympijský šampión Carl Lewis.