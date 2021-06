Čaro slovenských šéfkuchárov na TV Paprika

Ako si sa od práce novinárky dostala k pečeniu? Kedy si sa naučila variť a piecť?

17.6.2021 (Webnoviny.sk) - Za posledný rok sme trávili viac času doma a mnohí z nás sa chtiac či nechtiac museli naučiť aj variť. Preto inšpirácií do kuchyne nie je nikdy dosť. Prinášame vám preto rozhovor s na slovo vzatou odborníčkou na varenie a pečenie Miriam Šramovou, ktorú odmôžete vidieť na. Ak máte chuť na medzinárodnú kuchyňu sledujte orelácius Gabom Kocákom alebo sa priučte niečo o zdravom stravovaní ona TV Paprika.Po 15 rokoch práce v korporácii prišiel čas osamostatniť sa a začať pracovať na niečom vlastnom. Neskutočne ma baví celá genéza nového biznisu, od nápadu, cez biznis plán, návrh značky, jej vizuálu, konceptu atď. Aj keď začiatky sú ťažké, treba vydržať a výsledok sa dostaví. Ak niečo robíte s láskou a srdcom, neexistuje že to skončí fiaskom.Varím od mojich 6 rokov. K vareniu a najmä pečeniu ma viedla moja stará mama z Hýb, ktorá mi dovolila zababrať kuchyňu a trpezlivo ju vždy po mne čistila. Piekla a varila som celý život a veľmi rada, pre kamarátov, pre najbližších. Prišli sociálne siete a my instagramisti sme samozrejme neodolali a vešali neustále fotky našich výtvorov. Postupne sa o moje koláče, dezerty a torty začalo zaujímať čoraz viac známych, a tak to bol vlastne prirodzený vývoj, že sa z toho jedného dňa stal biznis.Pečenie a varenie je pre mňa totálnou psychohygienou. Od diskusie s klientom o jeho predstave a záujmoch, obľúbených farbách a chutiach, cez nákup surovín a ingrediencií, až po samotné varenie, pečenie a zdobenie. A samozrejme fotenie. Každé jedlo pripravované s láskou si zaslúži svoj fototermín. Každý dezert je projekt šitý na mieru pre klienta.Milujem farby. Nielen v kuchyni, ale aj v živote. Všetci moji kamaráti vedia že milujem ružovú farbu. Dokonca aj sedačku máme doma ružovú-magentovú. Ružová je pre mňa veľmi pozitívna farba, optimistická, romantická. A ešte žltá. Tá mi evokuje večné svetlo a slnko. Moja dcéra sa často na mňa hnevá, že sa obliekam ako puberťáčka. V kuchyni a hlavne pri pečení rada kombinujem farby, ovocie, thajské jedlé kvetinky. Jedlo musí spievať a lákať nás, aby sme ho zjedli. Veď celý gastro rituál je sviatok.Som rodený experimentátor a často podstupujem experimentom aj tradičné slovenské recepty. Napríklad, keď som varila halušky s mrkvou alebo drožďovú nátierku, štáb s napätím (a možno aj zdesením) sledoval, čo z toho vylezie. Ale nakoniec boli milo prekvapení. Zdá sa, že im chutili všetky jedlá.Jednoznačne francúzska bujabéza a cupkejky.Inšpiráciu do mojej kuchyne čerpám najmä na cestách po svete. Na sociálnych sieťach sledujem trendy a vývoj techník, ktoré sú často na hranici mágie.Často to záviselo od rôznych aktuálnych trendov, najmä v detskom svete: boli maincraftové torty, monsterhightové, jednorožcové, spidermanovské. Momentálne najviac fičia Elzy z Frozen.Neúspech je súčasť života, ako aj nepodarky. Stalo sa mi, že som od únavy zaspala a zhorel mi korpus alebo mi korpus na tortu zožral pes, ktorý nejakým zázrakom vyskočil hore na stôl. Bolo čo naprávať a bol samozrejme aj stres, ale neskôr sme sa na tom smiali.Moje zákusky jem len výnimočne a to z jediného dôvodu - som ich prejedená. Mám obľúbené kolegyne, ku ktorým pravidelne chodím na koláčik. Tiež mám rada koláče mojej mamy, ktorá je excelentná kuchárka a cukrárka.Milujem ázijskú kuchyňu. Na rozdiel od slovenskej tradičnej kuchyne je veľmi rozmanitá, bohatá na zeleninu a ľahšie stráviteľná ako slovenská. A tiež ryby a morské príšery. Ale zas takú dobrú klobásku, jaternice či tlačenku v Indonézii nenájdete (smiech).Miriam Šramová je zakladateľkou projektu Úspešné ženy, v rámci ktorého organizuje populárno – odborné konferencie na tému vzťahov. Okrem vzťahového poradenstva sa venuje dcére, pečeniu, potápaniu a behaniu. Je zakladateľkou projektu Koláčoterapia a Staromestského garážového výpredaja. Po 15 rokoch v nadnárodných korporáciách zavesila na klinec kariéru lobistky, urobila si rekvalifikačný kurz a začala sa pečeniu venovať intenzívne. Založila si firmu Chez Mimi Bakery, ktorá sa špecializuje na personalizované plnené a zdobené cupkejky a svieže a veselé ovocné torty. Mimi je zakladateľkou Koláčoterapie – kurzov kreatívneho pečenia pre jednotlivcov, tímy a teambuldingy.Informačný servis