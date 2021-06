Za ľudí by mali na rôznych témach spolupracovať aj so stranami mimo parlamentu, myslí si Šeliga

Treba hľadať alternatívu

Kľúčová je férová súťaž

17.6.2021 (Webnoviny.sk) - Mimo parlamentu dnes existuje viacero strán, ktoré robia dobrú robotu a majú šikovných ľudí. Skonštatoval to v diskusnej relácii Braňo Závodský naživo Rádia Expres koaličný poslanec Juraj Šeliga Za ľudí ) s tým, že medzi takéto strany patrí Spolu KDH alebo Občianski demokrati Slovenska. Podľa Šeligu by strana Za ľudí mala s týmito subjektami spolupracovať na konkrétnych témach, pričom netreba hneď uzatvárať koalície. Erik Baláž (Spolu, pozn. SITA) - perfektný v životnom prostredí, poďme viac spolupracovať. KDH hovorí o sociálnych veciach, poďme tam spolupracovať. Generál Macko (Občianski demokrati Slovenska, pozn. SITA), výborný v bezpečnostných veciach, poďme sa rozprávať," povedal Šeliga. S takejto spolupráce sa podľa neho postupne „môže niečo vygenerovať", napríklad aj koalícia alebo spájanie.Podľa Šeligu v súčasnosti existuje na jednej strane hegemón v podobe strán Smer-SD Hlas-SD a na druhej strane v podobe OĽaNO. „Je dôležité rozprávať sa v stredovom priestore a hľadať alternatívu," zdôraznil.Pokiaľ ide o ambíciu kandidovať na šéfa Za ľudí, kľúčovou vecou je podľa Šeligu zvolanie snemu a férová súťaž. Vôľa uchádzať sa o post podľa vlastných slov vyplýva z podpory niektorých kolegov, z regiónov ako aj z frustrácie spojenej s aktuálnymi spormi v strane.„Tak som bol pred rozhodnutím - idem s tým niečo urobiť alebo kašlem na to. Tak som si povedal, idem zabojovať. Uvidíme, ako to bude," dodal.