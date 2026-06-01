 24hod.sk    Šport

01. júna 2026

Carolina si po 20 rokoch opäť zahrá o Stanleyho pohár, vo finále ju čakajú hráči Vegas Golden Knights


Finálovú sériu môžu výrazne ovplyvniť kapitán Hurricanes Jordan Staal či hviezda Vegas Mitch Marner. Hráči tímu Carolina Hurricanes ...



carolina_radost 676x464 1.6.2026 (SITA.sk) - Finálovú sériu môžu výrazne ovplyvniť kapitán Hurricanes Jordan Staal či hviezda Vegas Mitch Marner.


Hráči tímu Carolina Hurricanes sa po 20 rokoch vracajú do finále play-off zámorskej hokejovej NHL a o Stanleyho pohár zabojujú s Vegas Golden Knights. Koučom "hurikánov" je aktuálne Rod Brind'Amour, ktorý klub viedol ako kapitán pri zisku ich jediného Stanley Cupu v roku 2006.

Môže stať len siedmym mužom v histórii NHL, ktorý získa cennú trofej s rovnakým tímom ako hráč aj tréner. Doteraz naposledy sa to podarilo Toeovi Blakeovi v roku 1956 vo farbách Montrealu. Od začiatku jeho trénerskej éry v sezóne 2018/2019 ešte nevynechali Hurricanes ani jeden ročník play-off a v tohtoročnej edícii majú zatiaľ úžasnú bilanciu 12 víťazstiev a len jednu prehru.

Sila Vegas


Hokejisti Vegas Golden Knights v základnej časti Carolinu dvakrát zdolali. Do finále Stanley Cupu postúpili už tretíkrát za deväť rokov existencie klubu. Vo svojej úvodnej sezóne 2017/2018 prehrali vo finále s Washingtonom, v roku 2023 zdolali Floridu a získali trofej.

Hráči Hurricanes upozorňujú na silu Vegas predovšetkým v obrane a brankárskom výkone. "Odvádzajú dobrú prácu v tom, že držia puk ďaleko od svojej bránky a majú niekoľko silných obrancov, niekoľko veľmi nebezpečných útočníkov vpredu a skvelého brankára,“ povedal útočník Logan Stankoven. Uvedomuje si, že finálová séria bude veľmi náročná.

Cieľom tímu je získať Stanley Cup


Tréner súpera John Tortorella, ktorý na svoj post nastúpil len v marci, v minulosti doviedol k Stanleyho poháru hráčov Tampy Bay Lightning ešte v roku 2004 a teraz po 22 rokoch ho čaká ďalšie finále.

Kapitán Mark Stone potvrdil, že cieľom tímu je získať Stanley Cup. "Sme spokojní s tým, kde sa nachádzame. Stále máme pred sebou ďalšie štyri víťazstvá, ktoré chceme dosiahnuť,“ uviedol.

Medzi hráčmi, ktorí môžu výrazne ovplyvniť sériu, sú kapitán Hurricanes Jordan Staal, ktorý získal Stanleyho pohár v roku 2009, či hviezda Vegas Mitch Marner, ktorý sa pridal k tímu pred touto sezónou a vedie produktivitu play-off s 21 bodmi. Marnera čaká premiérové finále play-off.

"Je to niečo, o čom ste snívali už ako dieťa, takže ste z toho očividne veľmi nadšení. Je to výnimočný okamih. Chlapi prichádzajú na štadión každý deň nadšení, že môžu ísť do práce. Chcú sa navzájom zlepšovať a my máme obrovskú dôveru v každého, kto vykorčuľuje na ľad,“ uviedol.


Zdroj: SITA.sk - Carolina si po 20 rokoch opäť zahrá o Stanleyho pohár, vo finále ju čakajú hráči Vegas Golden Knights © SITA Všetky práva vyhradené.

Francúz Konaté po piatich rokoch opúšťa FC Liverpool ako voľný hráč – VIDEO
Po víťazstve PSG vo finále Ligy majstrov zadržali po násilnostiach v Paríži takmer 900 osôb – VIDEO

