Pondelok 1.6.2026
Meniny má Žaneta
01. júna 2026
Carolina si po 20 rokoch opäť zahrá o Stanleyho pohár, vo finále ju čakajú hráči Vegas Golden Knights
Finálovú sériu môžu výrazne ovplyvniť kapitán Hurricanes Jordan Staal či hviezda Vegas Mitch Marner. Hráči tímu Carolina Hurricanes ...
1.6.2026 (SITA.sk) - Finálovú sériu môžu výrazne ovplyvniť kapitán Hurricanes Jordan Staal či hviezda Vegas Mitch Marner.
Hráči tímu Carolina Hurricanes sa po 20 rokoch vracajú do finále play-off zámorskej hokejovej NHL a o Stanleyho pohár zabojujú s Vegas Golden Knights. Koučom "hurikánov" je aktuálne Rod Brind'Amour, ktorý klub viedol ako kapitán pri zisku ich jediného Stanley Cupu v roku 2006.
Môže stať len siedmym mužom v histórii NHL, ktorý získa cennú trofej s rovnakým tímom ako hráč aj tréner. Doteraz naposledy sa to podarilo Toeovi Blakeovi v roku 1956 vo farbách Montrealu. Od začiatku jeho trénerskej éry v sezóne 2018/2019 ešte nevynechali Hurricanes ani jeden ročník play-off a v tohtoročnej edícii majú zatiaľ úžasnú bilanciu 12 víťazstiev a len jednu prehru.
Hokejisti Vegas Golden Knights v základnej časti Carolinu dvakrát zdolali. Do finále Stanley Cupu postúpili už tretíkrát za deväť rokov existencie klubu. Vo svojej úvodnej sezóne 2017/2018 prehrali vo finále s Washingtonom, v roku 2023 zdolali Floridu a získali trofej.
Hráči Hurricanes upozorňujú na silu Vegas predovšetkým v obrane a brankárskom výkone. "Odvádzajú dobrú prácu v tom, že držia puk ďaleko od svojej bránky a majú niekoľko silných obrancov, niekoľko veľmi nebezpečných útočníkov vpredu a skvelého brankára,“ povedal útočník Logan Stankoven. Uvedomuje si, že finálová séria bude veľmi náročná.
Tréner súpera John Tortorella, ktorý na svoj post nastúpil len v marci, v minulosti doviedol k Stanleyho poháru hráčov Tampy Bay Lightning ešte v roku 2004 a teraz po 22 rokoch ho čaká ďalšie finále.
Kapitán Mark Stone potvrdil, že cieľom tímu je získať Stanley Cup. "Sme spokojní s tým, kde sa nachádzame. Stále máme pred sebou ďalšie štyri víťazstvá, ktoré chceme dosiahnuť,“ uviedol.
Medzi hráčmi, ktorí môžu výrazne ovplyvniť sériu, sú kapitán Hurricanes Jordan Staal, ktorý získal Stanleyho pohár v roku 2009, či hviezda Vegas Mitch Marner, ktorý sa pridal k tímu pred touto sezónou a vedie produktivitu play-off s 21 bodmi. Marnera čaká premiérové finále play-off.
"Je to niečo, o čom ste snívali už ako dieťa, takže ste z toho očividne veľmi nadšení. Je to výnimočný okamih. Chlapi prichádzajú na štadión každý deň nadšení, že môžu ísť do práce. Chcú sa navzájom zlepšovať a my máme obrovskú dôveru v každého, kto vykorčuľuje na ľad,“ uviedol.
Zdroj: SITA.sk - Carolina si po 20 rokoch opäť zahrá o Stanleyho pohár, vo finále ju čakajú hráči Vegas Golden Knights © SITA Všetky práva vyhradené.
Sila Vegas
Cieľom tímu je získať Stanley Cup
