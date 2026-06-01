|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 1.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Žaneta
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
01. júna 2026
Po víťazstve PSG vo finále Ligy majstrov zadržali po násilnostiach v Paríži takmer 900 osôb – VIDEO
Tagy: Liga majstrov 2025/2026
Pri výtržnosti fanúšikov po triumfe Paríža Saint-Germain v LM utrpelo zranenia takmer 180 policajtov. Počas víkendových nepokojov po sobotňajšom víťazstve Paríža Saint-Germain vo finále Ligy ...
Zdieľať
1.6.2026 (SITA.sk) - Pri výtržnosti fanúšikov po triumfe Paríža Saint-Germain v LM utrpelo zranenia takmer 180 policajtov.
Počas víkendových nepokojov po sobotňajšom víťazstve Paríža Saint-Germain vo finále Ligy majstrov bolo v parížskych uliciach zadržaných takmer 900 osôb. Parížania získali prestížnu trofej druhý rok po sebe, vo finále zdolali londýnsky Arsenal po penaltovom rozstrele.
"Máme za sebou viac ako 890 zatknutí. Tento počet je o 45 percent vyšší ako vlani,“ uviedol v pondelok francúzsky minister vnútra Laurent Nuňez v rozhovore pre rozhlasovú stanicu France Inter. Dodal, že približne 180 strážcov zákona utrpelo zranenia.
Oslavy víťazstva PSG boli narušené zrážkami medzi mladými ľuďmi a políciou v Paríži a ďalších mestách. Počas nepokojov horeli autá a dochádzalo aj k rabovaniu obchodov.
V nedeľu večer prezident Emmanuel Macron privítal tím PSG v Elyzejskom paláci. Poďakoval sa hráčom za „obrovskú hrdosť“, ktorú prinášajú Francúzsku, zároveň však odsúdil „nevýslovné“ násilie.
"Stačilo. Už toho máme dosť. Nie je to futbal, nie je to šport, nie je to to, čo milujeme,“ povedal Macron.
Počas osláv bolo hlásené aj jedno úmrtie muža, ktorý oslavoval na motorovom bicykli na parížskom okruhu. Polícia tiež eviduje prípady bodných zranení a ďalších útokov.
Podľa ministra vnútra predstavujú tieto udalosti výrazný problém bezpečnosti v súvislosti s masovými oslavami športových úspechov.
Zdroj: SITA.sk - Po víťazstve PSG vo finále Ligy majstrov zadržali po násilnostiach v Paríži takmer 900 osôb – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Počas víkendových nepokojov po sobotňajšom víťazstve Paríža Saint-Germain vo finále Ligy majstrov bolo v parížskych uliciach zadržaných takmer 900 osôb. Parížania získali prestížnu trofej druhý rok po sebe, vo finále zdolali londýnsky Arsenal po penaltovom rozstrele.
"Máme za sebou viac ako 890 zatknutí. Tento počet je o 45 percent vyšší ako vlani,“ uviedol v pondelok francúzsky minister vnútra Laurent Nuňez v rozhovore pre rozhlasovú stanicu France Inter. Dodal, že približne 180 strážcov zákona utrpelo zranenia.
Oslavy víťazstva PSG boli narušené zrážkami medzi mladými ľuďmi a políciou v Paríži a ďalších mestách. Počas nepokojov horeli autá a dochádzalo aj k rabovaniu obchodov.
V nedeľu večer prezident Emmanuel Macron privítal tím PSG v Elyzejskom paláci. Poďakoval sa hráčom za „obrovskú hrdosť“, ktorú prinášajú Francúzsku, zároveň však odsúdil „nevýslovné“ násilie.
"Stačilo. Už toho máme dosť. Nie je to futbal, nie je to šport, nie je to to, čo milujeme,“ povedal Macron.
Počas osláv bolo hlásené aj jedno úmrtie muža, ktorý oslavoval na motorovom bicykli na parížskom okruhu. Polícia tiež eviduje prípady bodných zranení a ďalších útokov.
Podľa ministra vnútra predstavujú tieto udalosti výrazný problém bezpečnosti v súvislosti s masovými oslavami športových úspechov.
Zdroj: SITA.sk - Po víťazstve PSG vo finále Ligy majstrov zadržali po násilnostiach v Paríži takmer 900 osôb – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Liga majstrov 2025/2026
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Carolina si po 20 rokoch opäť zahrá o Stanleyho pohár, vo finále ju čakajú hráči Vegas Golden Knights
Carolina si po 20 rokoch opäť zahrá o Stanleyho pohár, vo finále ju čakajú hráči Vegas Golden Knights
<< predchádzajúci článok
V Brisbane napriek protestom začali s výstavbou nového štadióna pre OH 2032
V Brisbane napriek protestom začali s výstavbou nového štadióna pre OH 2032