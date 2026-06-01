 24hod.sk    Šport

01. júna 2026

Po víťazstve PSG vo finále Ligy majstrov zadržali po násilnostiach v Paríži takmer 900 osôb – VIDEO


Pri výtržnosti fanúšikov po triumfe Paríža Saint-Germain v LM utrpelo zranenia takmer 180 policajtov. Počas víkendových nepokojov po sobotňajšom víťazstve Paríža Saint-Germain vo finále Ligy ...



hungary_champions_league_final_soccer__2_8 676x451 1.6.2026 (SITA.sk) - Pri výtržnosti fanúšikov po triumfe Paríža Saint-Germain v LM utrpelo zranenia takmer 180 policajtov.


Počas víkendových nepokojov po sobotňajšom víťazstve Paríža Saint-Germain vo finále Ligy majstrov bolo v parížskych uliciach zadržaných takmer 900 osôb. Parížania získali prestížnu trofej druhý rok po sebe, vo finále zdolali londýnsky Arsenal po penaltovom rozstrele.

"Máme za sebou viac ako 890 zatknutí. Tento počet je o 45 percent vyšší ako vlani,“ uviedol v pondelok francúzsky minister vnútra Laurent Nuňez v rozhovore pre rozhlasovú stanicu France Inter. Dodal, že približne 180 strážcov zákona utrpelo zranenia.

Oslavy víťazstva PSG boli narušené zrážkami medzi mladými ľuďmi a políciou v Paríži a ďalších mestách. Počas nepokojov horeli autá a dochádzalo aj k rabovaniu obchodov.

V nedeľu večer prezident Emmanuel Macron privítal tím PSG v Elyzejskom paláci. Poďakoval sa hráčom za „obrovskú hrdosť“, ktorú prinášajú Francúzsku, zároveň však odsúdil „nevýslovné“ násilie.

"Stačilo. Už toho máme dosť. Nie je to futbal, nie je to šport, nie je to to, čo milujeme,“ povedal Macron.

Počas osláv bolo hlásené aj jedno úmrtie muža, ktorý oslavoval na motorovom bicykli na parížskom okruhu. Polícia tiež eviduje prípady bodných zranení a ďalších útokov.

Podľa ministra vnútra predstavujú tieto udalosti výrazný problém bezpečnosti v súvislosti s masovými oslavami športových úspechov.


Zdroj: SITA.sk - Po víťazstve PSG vo finále Ligy majstrov zadržali po násilnostiach v Paríži takmer 900 osôb – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

