Meniny má Žaneta
01. júna 2026
Francúz Konaté po piatich rokoch opúšťa FC Liverpool ako voľný hráč – VIDEO
Rodák z Paríža odchádza po neúspešných rokovaniach o novej zmluve, klub sa s ním rozlúčil s vďakou. Po piatich rokoch sa končí spolupráca medzi anglickým futbalovým klubom FC Liverpool a ...
1.6.2026 (SITA.sk) - Rodák z Paríža odchádza po neúspešných rokovaniach o novej zmluve, klub sa s ním rozlúčil s vďakou.
Po piatich rokoch sa končí spolupráca medzi anglickým futbalovým klubom FC Liverpool a francúzskym stopérom Ibrahimom Konatém. Dvadsaťsedemročný Parížan sa s vedením "The Reds" nedohodol na novej zmluve a z Anfieldu odchádza ako voľný hráč.
Francúzsky reprezentant pritom ešte pred mesiacom informoval, že očakáva dohodu s anglickým veľkoklubom, no rokovania napokon nevyšli a Konaté z klubu odchádza bez nároku na odstupné rovnako ako Mohamed Salah či Andy Robertson.
"Liverpool FC môže potvrdiť, že Ibrahima Konaté odíde po skončení tejto sezóny. Odchádza s našou vďakou a ocenením za prínos, ktorý počas svojej kariéry priniesol, všetci mu prajú veľa šťastia do budúcnosti," uviedol klub v oficiálnom stanovisku.
Konaté bol kľúčovou súčasťou tímu, ktorý získal titul v Premier League v sezóne 2024/2025. V tomto ročníku jeho forma klesla počas náročného obdobia klubu, ktoré sprevádzali aj osobné tragédie, keď Konatého otec zomrel a klub zasiahla strata útočníka Dioga Jotu po dopravnej nehode.
"Reprezentovať tento klub bolo pre mňa cťou. Zažili sme spolu neuveriteľné chvíle – víťazstvá aj pády, poháre, výzvy, priateľstvá na celý život a bolestivé momenty, ktoré nás budú sprevádzať navždy, najťažšie zo všetkých bolo stratiť nášho brata Dioga. Strata môjho otca bola jedným z najťažších období môjho života, no aj v ťažkostiach sa moja lojalita voči klubu nemenila. V najťažších chvíľach som dal všetko pre tento znak," uviedol Konaté. Jeho kroky možno povedú do Paríža Saint-Germain.
Z FC Liverpool sa po dvoch sezónach porúča aj holandský tréner Arne Slot. Jeho zverenci v Premier League obsadili až priatu priečku a s mankom 25 bodov za majstrovským Arsenalom.
Odchod Konateho by mohol prinútiť FC Liverpool opäť sa zamerať na defenzívne posily, napriek tomu, že pred ďalšou sezónou do klubu príde Jérémy Jacquet z Rennes za 60 miliónov libier (cca 70 miliónov eur).
Zdroj: SITA.sk - Francúz Konaté po piatich rokoch opúšťa FC Liverpool ako voľný hráč – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
