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 24hod.sk    Šport

05. júna 2026

Carolina v NHL vyrovnala stav finálovej série o Stanleyho pohár, hrdinom predĺženia sa stal Jarvis – VIDEO


Tagy: NHL 2025/2026 Stanleyho pohár

Stav série o Stanleyho pohár je po dvoch dueloch nerozhodný 1:1, nasledujúce dve stretnutia sa uskutočnia v Las Vegas. Seth Jarvis strelil víťazný gól a Carolina Hurricanes v napínavom druhom súboji ...



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stanley_cup_golden_knights_hurricanes_hockey_3627_ 676x451 5.6.2026 (SITA.sk) - Stav série o Stanleyho pohár je po dvoch dueloch nerozhodný 1:1, nasledujúce dve stretnutia sa uskutočnia v Las Vegas.


Seth Jarvis strelil víťazný gól a Carolina Hurricanes v napínavom druhom súboji finále play-off zámorskej hokejovej NHL zdolala Vegas Golden Knights 4:3 po predĺžení, čím vyrovnala stav série o Stanleyho pohár na 1:1 na zápasy.

Dvadsaťštyriročný Jarvis brankára súpera Cartera Harta prekonal v presilovej hre. Hurricanes síce po druhej tretine prehrávali 0:2, no v tretej tretine otočili na 3:2. Hráči Vegas však stihli vyrovnať, no v predĺžení uspela domáca Carolina.

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"Tretia tretina bola veľmi náročná, no tím si udržiaval kontrolu nad emóciami a nikdy sa nevzdával. Presne toto mám na tomto tíme rád — vždy sa dokážeme vrátiť späť," uviedol Jarvis po víťaznom stretnutí.

Golden Knights v prvom finálovom súboji zvíťazili 5:4 a v druhom viedli 2:0 gólmi Bretta Howdena, ktorý s 13 gólmi v play-off vyrovnal rekord klubu Jonathana Marchessaulta. Carolina v tretej dvadsaťmintútovke otočili v rozpätí piatich minút, do listiny strelcov sa zapísali Logan Stankoven, Mark Jankowski a Jordan Staal. Na 3:3 však vyrovnal Mark Stone a muselo sa predlžovať.

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Jarvis verí, že víťazstvo v druhom finálovom súboji je krok správnym smerom a Hurricanes chcú na toto víťazstvo nadviazať aj v ďalších zápasoch, ktoré sa uskutočnia v Las Vegas.


Zdroj: SITA.sk - Carolina v NHL vyrovnala stav finálovej série o Stanleyho pohár, hrdinom predĺženia sa stal Jarvis – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: NHL 2025/2026 Stanleyho pohár
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