|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 5.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Laura
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
05. júna 2026
Carolina v NHL vyrovnala stav finálovej série o Stanleyho pohár, hrdinom predĺženia sa stal Jarvis – VIDEO
Tagy: NHL 2025/2026 Stanleyho pohár
Stav série o Stanleyho pohár je po dvoch dueloch nerozhodný 1:1, nasledujúce dve stretnutia sa uskutočnia v Las Vegas. Seth Jarvis strelil víťazný gól a Carolina Hurricanes v napínavom druhom súboji ...
Zdieľať
5.6.2026 (SITA.sk) - Stav série o Stanleyho pohár je po dvoch dueloch nerozhodný 1:1, nasledujúce dve stretnutia sa uskutočnia v Las Vegas.
Seth Jarvis strelil víťazný gól a Carolina Hurricanes v napínavom druhom súboji finále play-off zámorskej hokejovej NHL zdolala Vegas Golden Knights 4:3 po predĺžení, čím vyrovnala stav série o Stanleyho pohár na 1:1 na zápasy.
Dvadsaťštyriročný Jarvis brankára súpera Cartera Harta prekonal v presilovej hre. Hurricanes síce po druhej tretine prehrávali 0:2, no v tretej tretine otočili na 3:2. Hráči Vegas však stihli vyrovnať, no v predĺžení uspela domáca Carolina.
"Tretia tretina bola veľmi náročná, no tím si udržiaval kontrolu nad emóciami a nikdy sa nevzdával. Presne toto mám na tomto tíme rád — vždy sa dokážeme vrátiť späť," uviedol Jarvis po víťaznom stretnutí.
Golden Knights v prvom finálovom súboji zvíťazili 5:4 a v druhom viedli 2:0 gólmi Bretta Howdena, ktorý s 13 gólmi v play-off vyrovnal rekord klubu Jonathana Marchessaulta. Carolina v tretej dvadsaťmintútovke otočili v rozpätí piatich minút, do listiny strelcov sa zapísali Logan Stankoven, Mark Jankowski a Jordan Staal. Na 3:3 však vyrovnal Mark Stone a muselo sa predlžovať.
Jarvis verí, že víťazstvo v druhom finálovom súboji je krok správnym smerom a Hurricanes chcú na toto víťazstvo nadviazať aj v ďalších zápasoch, ktoré sa uskutočnia v Las Vegas.
Zdroj: SITA.sk - Carolina v NHL vyrovnala stav finálovej série o Stanleyho pohár, hrdinom predĺženia sa stal Jarvis – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Seth Jarvis strelil víťazný gól a Carolina Hurricanes v napínavom druhom súboji finále play-off zámorskej hokejovej NHL zdolala Vegas Golden Knights 4:3 po predĺžení, čím vyrovnala stav série o Stanleyho pohár na 1:1 na zápasy.
Dvadsaťštyriročný Jarvis brankára súpera Cartera Harta prekonal v presilovej hre. Hurricanes síce po druhej tretine prehrávali 0:2, no v tretej tretine otočili na 3:2. Hráči Vegas však stihli vyrovnať, no v predĺžení uspela domáca Carolina.
"Tretia tretina bola veľmi náročná, no tím si udržiaval kontrolu nad emóciami a nikdy sa nevzdával. Presne toto mám na tomto tíme rád — vždy sa dokážeme vrátiť späť," uviedol Jarvis po víťaznom stretnutí.
Golden Knights v prvom finálovom súboji zvíťazili 5:4 a v druhom viedli 2:0 gólmi Bretta Howdena, ktorý s 13 gólmi v play-off vyrovnal rekord klubu Jonathana Marchessaulta. Carolina v tretej dvadsaťmintútovke otočili v rozpätí piatich minút, do listiny strelcov sa zapísali Logan Stankoven, Mark Jankowski a Jordan Staal. Na 3:3 však vyrovnal Mark Stone a muselo sa predlžovať.
Jarvis verí, že víťazstvo v druhom finálovom súboji je krok správnym smerom a Hurricanes chcú na toto víťazstvo nadviazať aj v ďalších zápasoch, ktoré sa uskutočnia v Las Vegas.
Zdroj: SITA.sk - Carolina v NHL vyrovnala stav finálovej série o Stanleyho pohár, hrdinom predĺženia sa stal Jarvis – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: NHL 2025/2026 Stanleyho pohár
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Slafkovský bol druhý najlepší v play-off v zaujímavej ofenzívnej štatistike
Slafkovský bol druhý najlepší v play-off v zaujímavej ofenzívnej štatistike
<< predchádzajúci článok
Slováci si na MS 2027 napokon zahrajú v Mannheime aj proti Kanaďanom, Čechom či Nórom
Slováci si na MS 2027 napokon zahrajú v Mannheime aj proti Kanaďanom, Čechom či Nórom