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05. júna 2026
Slováci si na MS 2027 napokon zahrajú v Mannheime aj proti Kanaďanom, Čechom či Nórom
Turnaj v Nemecku je naplánovaný na 14. až 30. mája 2027, pričom otvárací súboj domácich Nemcov by sa podobne ako v roku 2010 mohol konať na futbalovom štadióne v Gelsenkirchene. Slovenská hokejová ...
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5.6.2026 (SITA.sk) - Turnaj v Nemecku je naplánovaný na 14. až 30. mája 2027, pričom otvárací súboj domácich Nemcov by sa podobne ako v roku 2010 mohol konať na futbalovom štadióne v Gelsenkirchene.
Slovenská hokejová reprezentácia sa na budúcoročných majstrovstvách sveta napokon predstaví v B-skupine v Mannheime. Podľa rebríčka Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) síce mala hrať v A-skupine v Düsseldorf, no domáci Nemci využili možnosť na jednu zmenu, ktorá sa priamo týkala aj Slovenska. K výmene totiž prišlo medzi Slovenskom a Nemeckom.
V A-skupine v Düsseldorfe sa predstavia reprezentácie lídri hodnotenia Švajčiari aj tímy Fínska, Švédska, Nemecka, Lotyšska, Rakúska, Slovinska a Ukrajiny. V skupine by sa uskutoční aj repríza tohtoročného svetového šampionátu.
V B-skupine v Mannheime budú hrať Američania, Kanaďania, Česi, Slováci, Dáni, Nóri, Kazachovia a Maďari. V porovnaní s aktuálnym rokom si slovenskí hokejisti opäť zmerajú sily s Kanaďanmi, Čechmi aj Nórmi.
Turnaj v Nemecku je naplánovaný na 14. až 30. mája 2027, pričom otvárací súboj domácich Nemcov by sa podobne ako v roku 2010 mohol konať na futbalovom štadióne v Gelsenkirchene. Miestna aréna stále drží európsky hokejový rekord, duel Nemecko - USA vtedy naživo sledovalo 77 803 divákov.
A-skupina (Düsseldorf): Švajčiarsko, Fínsko, Švédsko, Nemecko, Lotyšsko, Rakúsko, Slovinsko, Ukrajina
B-skupina (Mannheim): USA, Kanada, Česko, Slovensko, Dánsko, Nórsko, Kazachstan, Maďarsko
1. Švajčiarsko, 2. Kanada, 3. USA, 4. Fínsko, 5. Švédsko, 6. Česko, 7. Nemecko, 8. Slovensko, 9. Lotyšsko, 10. Dánsko, 11. Nórsko, 12. Rakúsko, 13. Slovinsko, 14. Kazachstan, ... 17. Maďarsko, ... 19. Ukrajina
Zdroj: SITA.sk - Slováci si na MS 2027 napokon zahrajú v Mannheime aj proti Kanaďanom, Čechom či Nórom © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenská hokejová reprezentácia sa na budúcoročných majstrovstvách sveta napokon predstaví v B-skupine v Mannheime. Podľa rebríčka Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) síce mala hrať v A-skupine v Düsseldorf, no domáci Nemci využili možnosť na jednu zmenu, ktorá sa priamo týkala aj Slovenska. K výmene totiž prišlo medzi Slovenskom a Nemeckom.
V A-skupine v Düsseldorfe sa predstavia reprezentácie lídri hodnotenia Švajčiari aj tímy Fínska, Švédska, Nemecka, Lotyšska, Rakúska, Slovinska a Ukrajiny. V skupine by sa uskutoční aj repríza tohtoročného svetového šampionátu.
V B-skupine v Mannheime budú hrať Američania, Kanaďania, Česi, Slováci, Dáni, Nóri, Kazachovia a Maďari. V porovnaní s aktuálnym rokom si slovenskí hokejisti opäť zmerajú sily s Kanaďanmi, Čechmi aj Nórmi.
Turnaj v Nemecku je naplánovaný na 14. až 30. mája 2027, pričom otvárací súboj domácich Nemcov by sa podobne ako v roku 2010 mohol konať na futbalovom štadióne v Gelsenkirchene. Miestna aréna stále drží európsky hokejový rekord, duel Nemecko - USA vtedy naživo sledovalo 77 803 divákov.
Definitívne zloženie základných skupín na MS v hokeji 2027:
A-skupina (Düsseldorf): Švajčiarsko, Fínsko, Švédsko, Nemecko, Lotyšsko, Rakúsko, Slovinsko, Ukrajina
B-skupina (Mannheim): USA, Kanada, Česko, Slovensko, Dánsko, Nórsko, Kazachstan, Maďarsko
Rebríček IIHF po MS 2026:
1. Švajčiarsko, 2. Kanada, 3. USA, 4. Fínsko, 5. Švédsko, 6. Česko, 7. Nemecko, 8. Slovensko, 9. Lotyšsko, 10. Dánsko, 11. Nórsko, 12. Rakúsko, 13. Slovinsko, 14. Kazachstan, ... 17. Maďarsko, ... 19. Ukrajina
Zdroj: SITA.sk - Slováci si na MS 2027 napokon zahrajú v Mannheime aj proti Kanaďanom, Čechom či Nórom © SITA Všetky práva vyhradené.
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