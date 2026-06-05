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 24hod.sk    Šport

05. júna 2026

Slováci si na MS 2027 napokon zahrajú v Mannheime aj proti Kanaďanom, Čechom či Nórom


Tagy: Majstrovstvá sveta MS v hokeji 2027 Slovenská hokejová reprezentácia

Turnaj v Nemecku je naplánovaný na 14. až 30. mája 2027, pričom otvárací súboj domácich Nemcov by sa podobne ako v roku 2010 mohol konať na futbalovom štadióne v Gelsenkirchene. Slovenská hokejová ...



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switzerland_world_championship_ice_hockey__4367 676x451 5.6.2026 (SITA.sk) - Turnaj v Nemecku je naplánovaný na 14. až 30. mája 2027, pričom otvárací súboj domácich Nemcov by sa podobne ako v roku 2010 mohol konať na futbalovom štadióne v Gelsenkirchene.


Slovenská hokejová reprezentácia sa na budúcoročných majstrovstvách sveta napokon predstaví v B-skupine v Mannheime. Podľa rebríčka Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) síce mala hrať v A-skupine v Düsseldorf, no domáci Nemci využili možnosť na jednu zmenu, ktorá sa priamo týkala aj Slovenska. K výmene totiž prišlo medzi Slovenskom a Nemeckom.

V A-skupine v Düsseldorfe sa predstavia reprezentácie lídri hodnotenia Švajčiari aj tímy Fínska, Švédska, Nemecka, Lotyšska, Rakúska, Slovinska a Ukrajiny. V skupine by sa uskutoční aj repríza tohtoročného svetového šampionátu.

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V B-skupine v Mannheime budú hrať Američania, Kanaďania, Česi, Slováci, Dáni, Nóri, Kazachovia a Maďari. V porovnaní s aktuálnym rokom si slovenskí hokejisti opäť zmerajú sily s Kanaďanmi, Čechmi aj Nórmi.

Turnaj v Nemecku je naplánovaný na 14. až 30. mája 2027, pričom otvárací súboj domácich Nemcov by sa podobne ako v roku 2010 mohol konať na futbalovom štadióne v Gelsenkirchene. Miestna aréna stále drží európsky hokejový rekord, duel Nemecko - USA vtedy naživo sledovalo 77 803 divákov.

Definitívne zloženie základných skupín na MS v hokeji 2027:


A-skupina (Düsseldorf): Švajčiarsko, Fínsko, Švédsko, Nemecko, Lotyšsko, Rakúsko, Slovinsko, Ukrajina
B-skupina (Mannheim): USA, Kanada, Česko, Slovensko, Dánsko, Nórsko, Kazachstan, Maďarsko



Rebríček IIHF po MS 2026:


1. Švajčiarsko, 2. Kanada, 3. USA, 4. Fínsko, 5. Švédsko, 6. Česko, 7. Nemecko, 8. Slovensko, 9. Lotyšsko, 10. Dánsko, 11. Nórsko, 12. Rakúsko, 13. Slovinsko, 14. Kazachstan, ... 17. Maďarsko, ... 19. Ukrajina




Zdroj: SITA.sk - Slováci si na MS 2027 napokon zahrajú v Mannheime aj proti Kanaďanom, Čechom či Nórom © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Majstrovstvá sveta MS v hokeji 2027 Slovenská hokejová reprezentácia
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