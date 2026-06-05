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05. júna 2026

Slafkovský bol druhý najlepší v play-off v zaujímavej ofenzívnej štatistike


Tagy: NHL 2025/2026 Play-off NHL Slovenský útočník Štatistiky

Juraj Slafkovský patril v play-off k najlepším hráčom v očakávaných góloch. Slovenský útočník Juraj Slafkovský nazbieral v play-off ...



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5.6.2026 (SITA.sk) - Juraj Slafkovský patril v play-off k najlepším hráčom v očakávaných góloch.


Slovenský útočník Juraj Slafkovský nazbieral v play-off 12 bodov za 6 gólov a 6 asistencií v 19 zápasoch. Po vyradení Montrealu vo finále Východnej konferencie Carolinou 22-ročný Košičan vo viacerých rozhovoroch v zámorí sebakriticky uznal, že čakal viac od seba aj celého prvého útoku Canadiens.

Pri pohľadu na jednu z útočných pokročilých štatistík sa však vôbec nezdá, že Slafkovský nehral dobre v play-off. Analytický profil Benchrates zverejnil rebríček hráčov s najvyššou hodnotou očakávaných gólov (xG) v play-off.

Na čele útočník tímu Minnesota Wild


"Na čele sa nachádzal útočník tímu Minnesota Wild Matt Boldy s hodnotou 8,724. Hneď za ním figuroval Slafkovský s hodnotou 7,815! Pre hráča, ktorý bol počas play-off aj terčom kritiky, ide o veľmi zaujímavý údaj," upozornil web slovaknhl.sk.

"Až za slovenským krídelníkom skončili Mitch Marner, Logan Stankoven, Nikolaj Ehlers, Tage Thompson, Nathan MacKinnon, Andrej Svečnikov, Cole Caufield a Seth Jarvis," doplnil rovnaký zdroj.


Miešanie dvoch rozdielnych vecí


Pri hodnotení výkonov často dochádza k miešaniu dvoch rozdielnych vecí - výsledku a procesu. Práve ukazovateľ xG patrí medzi najpoužívanejšie nástroje modernej hokejovej analytiky na hodnotenie toho, ako kvalitné šance si hráč alebo tím dokáže vytvoriť. Každá strela dostane na základe historických dát určitú pravdepodobnosť, že skončí v bránke.

Slafkovský sa pravidelne pohyboval v nebezpečných priestoroch pred bránkou a vytváral si nadpriemerne kvalitné šance. Na druhej strane treba dodať, hodnota xG samozrejme automaticky neznamená, že hráč odohral perfektné play-off. Nevypovedá napríklad o kvalite obranných činností, práci bez puku či efektivite zakončenia.


Zdroj: SITA.sk - Slafkovský bol druhý najlepší v play-off v zaujímavej ofenzívnej štatistike © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: NHL 2025/2026 Play-off NHL Slovenský útočník Štatistiky
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