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27. októbra 2026
Cristiano Ronaldo má po konflikte s trénerom šancu na návrat do portugalskej reprezentácie
Cristiano Ronaldo je v predbežnej nominácii národného tímu Portugalska na novembrové zápasy Ligy národov. Cristiano Ronaldo figuruje v predbežnej nominácii portugalskej futbalovej reprezentácie na ...
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27.10.2026 (SITA.sk) - Cristiano Ronaldo je v predbežnej nominácii národného tímu Portugalska na novembrové zápasy Ligy národov.
Cristiano Ronaldo figuruje v predbežnej nominácii portugalskej futbalovej reprezentácie na novembrové zápasy Ligy národov, čo naznačuje jeho možný návrat po jeho incidente s trénerom Jorge Jesusom. V utorok o tom zdroj z prostredia Portugalskej futbalovej federácie (FPF) informoval agentúru AFP.
Štyridsaťjedenročný Ronaldo náhle opustil reprezentačný tábor 30. septembra počas štvorzápasovej série zápasov Ligy národov a neskôr obvinil Jesusa, že nedodržal sľub ohľadom jeho času na ihrisku.
Hovorca FPF potvrdil správy o možnom návrate Ronalda do tímu pred stretnutiami doma proti Dánsku a vo Walese, ktoré sú naplánované na 14. a 17. novembra. "Jorge Jesus ohlási konečnú nomináciu 6. novembra," poznamenal hovorca.
FPF minulý týždeň oznámila, že Ronaldo za odchod z tímu dostal 30-dňový dištanc. Dištanc bol aplikovaný spätne, čo znamená, že Ronaldo by mohol hrať už koncom aktuálneho týždňa.
CR7 sa začiatkom októbra rozhodol fanúšikom ospravedlniť a vyjadril ochotu akceptovať akýkoľvek trest: "Chcem sa ospravedlniť všetkým našim fanúšikom a prijmem akýkoľvek trest, ktorý mi bude udelený."
Po odchode z tímu na sociálnych sieťach uviedol, že Jesus mu sľúbil, že dostane herný čas v zápase proti Nórsku, no tento sľub nebol dodržaný. Zároveň zdôraznil, že neplánuje ukončiť reprezentačnú kariéru.
"Ďalším sporným bodom bolo, že Jesus neuviedol na predzápasovej tlačovej konferencii sériu dohodnutých bodov," vysvetlil Ronaldo.
Úradujúci víťazi Ligy národov z Portugalska vyhrali všetky štyri doterajšie zápasy LN 2026/2027, tri z nich bez Ronalda. Pred novembrovými súbojmi už majú istotu postupu do štvrťfinále.
Päťnásobný držiteľ Zlatej lopty je historicky najlepší strelec a rekordér v počte zápasov v mužskom medzinárodnom futbale. Cristiano Ronaldo, ktorý debutoval za Portugalsko v roku 2003 vo veku 18 rokov, uviedol, že tento rok bude pravdepodobne jeho posledný v profesionálnom futbale.
Zdroj: SITA.sk - Cristiano Ronaldo má po konflikte s trénerom šancu na návrat do portugalskej reprezentácie © SITA Všetky práva vyhradené.
Cristiano Ronaldo figuruje v predbežnej nominácii portugalskej futbalovej reprezentácie na novembrové zápasy Ligy národov, čo naznačuje jeho možný návrat po jeho incidente s trénerom Jorge Jesusom. V utorok o tom zdroj z prostredia Portugalskej futbalovej federácie (FPF) informoval agentúru AFP.
Štyridsaťjedenročný Ronaldo náhle opustil reprezentačný tábor 30. septembra počas štvorzápasovej série zápasov Ligy národov a neskôr obvinil Jesusa, že nedodržal sľub ohľadom jeho času na ihrisku.
Hovorca FPF potvrdil správy o možnom návrate Ronalda do tímu pred stretnutiami doma proti Dánsku a vo Walese, ktoré sú naplánované na 14. a 17. novembra. "Jorge Jesus ohlási konečnú nomináciu 6. novembra," poznamenal hovorca.
FPF minulý týždeň oznámila, že Ronaldo za odchod z tímu dostal 30-dňový dištanc. Dištanc bol aplikovaný spätne, čo znamená, že Ronaldo by mohol hrať už koncom aktuálneho týždňa.
CR7 sa začiatkom októbra rozhodol fanúšikom ospravedlniť a vyjadril ochotu akceptovať akýkoľvek trest: "Chcem sa ospravedlniť všetkým našim fanúšikom a prijmem akýkoľvek trest, ktorý mi bude udelený."
Po odchode z tímu na sociálnych sieťach uviedol, že Jesus mu sľúbil, že dostane herný čas v zápase proti Nórsku, no tento sľub nebol dodržaný. Zároveň zdôraznil, že neplánuje ukončiť reprezentačnú kariéru.
"Ďalším sporným bodom bolo, že Jesus neuviedol na predzápasovej tlačovej konferencii sériu dohodnutých bodov," vysvetlil Ronaldo.
Úradujúci víťazi Ligy národov z Portugalska vyhrali všetky štyri doterajšie zápasy LN 2026/2027, tri z nich bez Ronalda. Pred novembrovými súbojmi už majú istotu postupu do štvrťfinále.
Päťnásobný držiteľ Zlatej lopty je historicky najlepší strelec a rekordér v počte zápasov v mužskom medzinárodnom futbale. Cristiano Ronaldo, ktorý debutoval za Portugalsko v roku 2003 vo veku 18 rokov, uviedol, že tento rok bude pravdepodobne jeho posledný v profesionálnom futbale.
Zdroj: SITA.sk - Cristiano Ronaldo má po konflikte s trénerom šancu na návrat do portugalskej reprezentácie © SITA Všetky práva vyhradené.
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