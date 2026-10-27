Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 27.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Sabína
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

27. októbra 2026

Cristiano Ronaldo má po konflikte s trénerom šancu na návrat do portugalskej reprezentácie


Tagy: Liga národov 2026/2027 portugalská futbalová reprezentácia

Cristiano Ronaldo je v predbežnej nominácii národného tímu Portugalska na novembrové zápasy Ligy národov. Cristiano Ronaldo figuruje v predbežnej nominácii portugalskej futbalovej reprezentácie na ...



Zdieľať
821523485_1735874350860782_967733616299450503_n e1793108464645 676x470 27.10.2026 (SITA.sk) - Cristiano Ronaldo je v predbežnej nominácii národného tímu Portugalska na novembrové zápasy Ligy národov.


Cristiano Ronaldo figuruje v predbežnej nominácii portugalskej futbalovej reprezentácie na novembrové zápasy Ligy národov, čo naznačuje jeho možný návrat po jeho incidente s trénerom Jorge Jesusom. V utorok o tom zdroj z prostredia Portugalskej futbalovej federácie (FPF) informoval agentúru AFP.

Štyridsaťjedenročný Ronaldo náhle opustil reprezentačný tábor 30. septembra počas štvorzápasovej série zápasov Ligy národov a neskôr obvinil Jesusa, že nedodržal sľub ohľadom jeho času na ihrisku.

Hovorca FPF potvrdil správy o možnom návrate Ronalda do tímu pred stretnutiami doma proti Dánsku a vo Walese, ktoré sú naplánované na 14. a 17. novembra. "Jorge Jesus ohlási konečnú nomináciu 6. novembra," poznamenal hovorca.

FPF minulý týždeň oznámila, že Ronaldo za odchod z tímu dostal 30-dňový dištanc. Dištanc bol aplikovaný spätne, čo znamená, že Ronaldo by mohol hrať už koncom aktuálneho týždňa.
 
 
V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


CR7 sa začiatkom októbra rozhodol fanúšikom ospravedlniť a vyjadril ochotu akceptovať akýkoľvek trest: "Chcem sa ospravedlniť všetkým našim fanúšikom a prijmem akýkoľvek trest, ktorý mi bude udelený."

Po odchode z tímu na sociálnych sieťach uviedol, že Jesus mu sľúbil, že dostane herný čas v zápase proti Nórsku, no tento sľub nebol dodržaný. Zároveň zdôraznil, že neplánuje ukončiť reprezentačnú kariéru.
 
 
V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


"Ďalším sporným bodom bolo, že Jesus neuviedol na predzápasovej tlačovej konferencii sériu dohodnutých bodov," vysvetlil Ronaldo.

Úradujúci víťazi Ligy národov z Portugalska vyhrali všetky štyri doterajšie zápasy LN 2026/2027, tri z nich bez Ronalda. Pred novembrovými súbojmi už majú istotu postupu do štvrťfinále.

Päťnásobný držiteľ Zlatej lopty je historicky najlepší strelec a rekordér v počte zápasov v mužskom medzinárodnom futbale. Cristiano Ronaldo, ktorý debutoval za Portugalsko v roku 2003 vo veku 18 rokov, uviedol, že tento rok bude pravdepodobne jeho posledný v profesionálnom futbale.


Zdroj: SITA.sk - Cristiano Ronaldo má po konflikte s trénerom šancu na návrat do portugalskej reprezentácie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Liga národov 2026/2027 portugalská futbalová reprezentácia
   Tlač    Pošli

   

Súvisiace články:


 Vedenie Saudi Pro League nesúhlasí s Ronaldom: Kluby fungujú nezávisle (6. 2. 2026)
 Ronaldo odmietol nastúpiť na zápas pre slabú aktivitu Al-Nassr na trhu (2. 2. 2026)
 Ronaldo navštívi so saudským korunným princom Trumpa v Bielom dome (18. 11. 2025)
 Rekordný večer Ronalda, Portugalsku zobral postup Szoboszlai (15. 10. 2025)
 Ronaldo vyrovnal gólový rekord, Martinez: „Výkon hodný kapitána“ (10. 9. 2025)
 Al-Nassr je vo finále Superpohára, Ronalda vrúcne prijali v Hong Kongu (19. 8. 2025)
 Cristiano Ronaldo sa zasnúbil s Georginou Rodriguezovou. Dvojica tvorí pár od konca roka 2016. (13. 8. 2025)
 Ronaldo naznačil odchod z Al-Nassru: Táto kapitola sa skončila (27. 5. 2025)
 Cristiano Ronaldo už má na konte viac gólov po tridsiatke ako pred ňou – VIDEO (9. 3. 2025)
 Cristiano Ronaldo je blízko k podpisu nového kontraktu s Al-Nassr (14. 1. 2025)



nasledujúci článok >>
Carrick dostal od vedenia Red Devils ďalšiu šancu, Manchester United povedie aj v zápase na pôde FC Chelsea
<< predchádzajúci článok
Mali by sme komunikovať posunkovou rečou! Frustrovaný Verstappen po VC Austinu skritizoval množstvo tímových chýb

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 