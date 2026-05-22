Piatok 22.5.2026
Meniny má Júlia Juliana
22. mája 2026
Carrick po úspešnej druhej polovici sezóny povedie Manchester United aj v tej ďalšej
Red Devils obsadili v Premier League 3. priečku a zaistili si miestenku v Lige majstrov. A viesť ich tam bude Michael Carrick. Michael Carrick bude v nasledujúcej sezóny hlavný tréner anglického ...
22.5.2026 (SITA.sk) - Red Devils obsadili v Premier League 3. priečku a zaistili si miestenku v Lige majstrov. A viesť ich tam bude Michael Carrick.
Michael Carrick bude v nasledujúcej sezóny hlavný tréner anglického futbalového klubu Manchester United. V piatok ho vedenie "Red Devils" potvrdilo vo funkcii.
Bývalý hráč United po januárovom odvolaní Rúbena Amorima prevzal A-tím a pôsobil pri ňom ako dočasný kouč. Priviedol ho k tretiemu miestu v tabuľke Premier League, čo znamená postup do Ligy majstrov pre ďalší ročník.
Klub vydal vyhlásenie, v ktorom potvrdil nový kontrakt so 44-ročným Carrickom. "Od chvíle, keď som sem pred 20 rokmi prišiel, som cítil kúzlo Manchestru United. Zodpovednosť za vedenie nášho výnimočného futbalového klubu ma napĺňa nesmiernou hrdosťou,“ povedal Carrick.
Pochválil tiež svoju zostavu za odhodlanie, súdržnosť a odolnosť počas ostatných mesiacov. Označil za cieľ opätovne sa presadiť medzi najväčšími konkurentmi a priniesť triumfy klubu a jeho verným fanúšikom.
Michael Carrick prevzal tím na konci januára po tom, čo klub rozviazal spoluprácu s Amorimom. A od tej doby zaznamenal výrazné zlepšenie výkonnosti mužstva, ktoré mu vynieslo cenný postup do prestížnych európskych súťaží.
"Teraz je čas opäť spoločne napredovať, s ambíciami a jasným zmyslom pre cieľ. Manchester United a naši neuveriteľní fanúšikovia si zaslúžia opäť bojovať o najväčšie ocenenia,“ uzavrel.
Zdroj: SITA.sk - Carrick po úspešnej druhej polovici sezóny povedie Manchester United aj v tej ďalšej © SITA Všetky práva vyhradené.
