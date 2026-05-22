 Piatok 22.5.2026
 Meniny má Júlia Juliana
 24hod.sk    Šport

22. mája 2026

Nálada je vynikajúca. Sýkora vtipkoval o Hlavajovej chorobe a teší sa na federálne derby s Českom – VIDEO, FOTO


Sýkora priznal, že bolo ťažké odísť z izby od Hlavaja. >>> Všetko o MS v hokeji 2026 Slovenský hokejový brankár Samuel Hlavaj čelil proti ...



22.5.2026 (SITA.sk) - Sýkora priznal, že bolo ťažké odísť z izby od Hlavaja.


Slovenský hokejový brankár Samuel Hlavaj čelil proti Dánsku iba 14 strelám a priznal, že sa do zápasu dostával ťažšie najmä pre nedostatok práce.

Napriek tomu dokázal vychytať pre národný tím dôležité víťazstvo v boji o postup zo základnej skupiny B do štvrťfinále na majstrovstvách sveta v hokeji vo Švajčiarsku.

Vrátil sa po päťdňovej pauze, ktorú ovplyvnila horúčka. Bol v izolácii, jeho spolubývajúci Adam Sýkora si musel nájsť inú izbu, v ktorej mohol bývať.



Radosť pozerať sa na tabuľku


Choroba sa vytratila a obaja sú v skvelej nálade opäť spolu. Proti taliansku a Slovinsku dostal šancu gólman Adam Gajan a zakaždým doviedol Slovensko k víťazstvu.

Zo štyroch stretnutí tak hokejisti spod Tatier vždy triumfovali, na konte majú 11 bodov. Jediný stratili za výhru po samotných nájazdoch proti Slovinsku.

V tabuľke im tak patrí 2. miesto o skóre za Kanadou, ktorá nečakane stratila bod za remízu v riadnom hracom čase proti Nórsku po divokej prestrelke 5:5. Predĺženie netrvalo ani 30 sekúnd a "javorové listy" rozhodli.

Chválil brankárov


Sýkora priznal, že bolo ťažké odísť z izby od Hlavaja. "Nerád som sám na izbe, som kamarátsky typ. So Samom máme skvelú chémiu, takže som rád, že to trvalo len deň a že som sa k nemu mohol vrátiť," povedal mladý útočník pre portál sport24.sk.

Stále len 21-ročný rodák z Piešťan pochválil oboch brankárov, ktorí zatiaľ zasiahli do diania na šampionáte. Obaja majú kvalitu.

"Ich výkony nám pomáhajú, dodáva nám to sebadôveru a silu na puku. Vieme, že si môžeme dovoliť ísť do odvážnejších situácií, aj keby sme stratili puk, máme v bránke silu, ktorá nás podrží aj v náročných momentoch," vyjadril sa Sýkora.



Štyri výhry sú fajn, ale netreba stratiť hlavu, keďže duely proti Česku, Kanade a Švédsku budú o niečom inom, ako tomu bolo proti papierovo slabším súperom.

"Môžeme si to užiť, ale iba krátko do polnoci, potom opäť začíname s regeneráciou. Česi vo štvrtok nehrali, aj v piatok majú voľno, takže majú oproti nám menšiu výhodu. Musíme sa dať čo najskôr dokopy, čaká nás rýchly sled zápasov," pokračoval Sýkora.



Vo federálnom derby narazí na spoluhráča z New Yorku Rangers Jaroslava Chmelařa. "Hrali sme proti sebe aj v mládežníckych kategóriách, no toto bude iné a špeciálnejšie. Dnes sa s Jarom poznáme oveľa lepšie a sme dobrí kamaráti. Boli sme spolu na káve, sledujeme naše výkony a podporujeme sa.

Na tento zápas sa preto veľmi teším, no šetriť ho určite nebudem. Mimo ľadu sme kamaráti, v dueli však každý z nás odovzdá maximum. Nepozeráme sa na to, kto hrá proti nám, jednoducho ideme na ľade naplno. Som rád, že nám to obom vyšlo a dostali sme sa až sem. Federálne derby je veľká vec, my budeme pripravení," dodal útočník Sýkora.


Zdroj: SITA.sk - Nálada je vynikajúca. Sýkora vtipkoval o Hlavajovej chorobe a teší sa na federálne derby s Českom – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Carrick po úspešnej druhej polovici sezóny povedie Manchester United aj v tej ďalšej
Vlhová to myslí s návratom na popredné priečky vážne. Má nového trénera, povedie ju odborník z Rakúska – FOTO

