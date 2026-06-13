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13. júna 2026
Čas sa podľa bývalého amerického diplomata kráti skôr Rusku než Ukrajine. Vidí šancu na rokovania
Druhým problémom podľa neho bolo, že ani jedna zo strán konfliktu nebola pripravená na skutočné rokovania. Súčasná situácia vo
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13.6.2026 (SITA.sk) - Druhým problémom podľa neho bolo, že ani jedna zo strán konfliktu nebola pripravená na skutočné rokovania.
Súčasná situácia vo vojne na Ukrajine vytvára podľa bývalého zástupcu amerického ministra zahraničných vecí Stephena Bieguna predpoklady na možné mierové rokovania už počas tohto leta, prípadne aj skôr. Biegun, ktorý pôsobil v prvej administratíve prezidenta Donalda Trumpa v rokoch 2019 až 2021, to uviedol v rozhovore pre portál LIGA.net.
Biegun priznal, že doteraz bol voči perspektíve rokovaní skôr skeptický. Prvým dôvodom bolo jeho presvedčenie, že ruský prezident Vladimir Putin v skutočnosti nemá záujem o vyjednávanie. „Nikdy som neveril, že Vladimir Putin chce rokovania. Vladimir Putin chce Ukrajinu a chce ju celú. To bola zásadná prekážka akéhokoľvek vážnejšieho pokroku v rokovaniach,“ povedal bývalý diplomat.
Druhým problémom podľa neho bolo, že ani jedna zo strán konfliktu nebola pripravená na skutočné rokovania. Situácia sa však podľa jeho slov začína meniť. „Myslím si, že podmienky sa začínajú meniť spôsobom, ktorý robí rokovania možnými,“ uviedol.
Biegun zároveň zdôraznil, že Ukrajina už podľa neho jasne naznačila, na aké kompromisy je pripravená pristúpiť. Dodal, že ide o veľmi náročné rozhodnutia a nemožno podceňovať, na čo sú Ukrajinci ochotní pristúpiť v záujme ukončenia konfliktu.
Za pretrvávajúcu prekážku však označil Rusko a Putina. Podľa neho sa zároveň začína ukazovať, že čas nemusí hrať v prospech Moskvy. „Začína sa vytvárať dojem, že čas sa kráti skôr Rusom než Ukrajincom. Preto existuje určitý potenciál na rokovania, možno neskôr počas tohto leta, ak nie ešte skôr,“ povedal.
Bývalý vysokopostavený americký diplomat tiež odmietol tvrdenia o ruskom víťazstve vo vojne. Podľa jeho názoru Ukrajina neprehráva a Rusko nevíťazí, čo predstavuje problém pre Kremeľ. Putin bude podľa neho čeliť otázkam, ako vysvetliť ruskej verejnosti, prečo sa po toľkých stratách vojna neskončila víťazstvom.
Zdroj: SITA.sk - Čas sa podľa bývalého amerického diplomata kráti skôr Rusku než Ukrajine. Vidí šancu na rokovania © SITA Všetky práva vyhradené.
Súčasná situácia vo vojne na Ukrajine vytvára podľa bývalého zástupcu amerického ministra zahraničných vecí Stephena Bieguna predpoklady na možné mierové rokovania už počas tohto leta, prípadne aj skôr. Biegun, ktorý pôsobil v prvej administratíve prezidenta Donalda Trumpa v rokoch 2019 až 2021, to uviedol v rozhovore pre portál LIGA.net.
Dlhodobo pochyboval o ochote Ruska rokovať
Biegun priznal, že doteraz bol voči perspektíve rokovaní skôr skeptický. Prvým dôvodom bolo jeho presvedčenie, že ruský prezident Vladimir Putin v skutočnosti nemá záujem o vyjednávanie. „Nikdy som neveril, že Vladimir Putin chce rokovania. Vladimir Putin chce Ukrajinu a chce ju celú. To bola zásadná prekážka akéhokoľvek vážnejšieho pokroku v rokovaniach,“ povedal bývalý diplomat.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/vojna-na-ukrajine-v-juni-2026-fotografie/">Vojna na Ukrajine v júni 2026 (fotografie)
Druhým problémom podľa neho bolo, že ani jedna zo strán konfliktu nebola pripravená na skutočné rokovania. Situácia sa však podľa jeho slov začína meniť. „Myslím si, že podmienky sa začínajú meniť spôsobom, ktorý robí rokovania možnými,“ uviedol.
Čas podľa neho nemusí hrať v prospech Moskvy
Biegun zároveň zdôraznil, že Ukrajina už podľa neho jasne naznačila, na aké kompromisy je pripravená pristúpiť. Dodal, že ide o veľmi náročné rozhodnutia a nemožno podceňovať, na čo sú Ukrajinci ochotní pristúpiť v záujme ukončenia konfliktu.
Za pretrvávajúcu prekážku však označil Rusko a Putina. Podľa neho sa zároveň začína ukazovať, že čas nemusí hrať v prospech Moskvy. „Začína sa vytvárať dojem, že čas sa kráti skôr Rusom než Ukrajincom. Preto existuje určitý potenciál na rokovania, možno neskôr počas tohto leta, ak nie ešte skôr,“ povedal.
Bývalý vysokopostavený americký diplomat tiež odmietol tvrdenia o ruskom víťazstve vo vojne. Podľa jeho názoru Ukrajina neprehráva a Rusko nevíťazí, čo predstavuje problém pre Kremeľ. Putin bude podľa neho čeliť otázkam, ako vysvetliť ruskej verejnosti, prečo sa po toľkých stratách vojna neskončila víťazstvom.
Zdroj: SITA.sk - Čas sa podľa bývalého amerického diplomata kráti skôr Rusku než Ukrajine. Vidí šancu na rokovania © SITA Všetky práva vyhradené.
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