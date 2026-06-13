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13. júna 2026
Sú peniaze pre farmárov ohrozené? Beňová tvrdí, že nie, Lexmann varuje pred problémami
Lexmann kritizovala transparentnosť, Beňová obhajovala postup vlády aj Smeru. Ak minister pôdohospodárstva
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Ak minister pôdohospodárstva Richard Takáč deklaruje, že prostriedky pre farmárov nie sú ohrozené, nie je dôvod o tom pochybovať. V diskusnej relácii Slovenskej televízie a rozhlasu Sobotné dialógy to uviedla europoslankyňa za Smer-SD Monika Beňová, ktorá opozíciu zároveň obvinila zo zbytočného vyvolávania obáv o európske dotácie.
Výhrady Európskej komisie
Europoslankyňa za KDH Miriam Lexmann naopak upozornila pri téme kontroly Pôdohospodárskej platobnej agentúry zo strany Európskej komisie na výhrady Bruselu týkajúce sa transparentnosti a ochrany európskych financií. „Z Bruselu vidia vážny ukazovák, že peniaze nie sú chránené pred korupciou. My si neželáme, aby sa to skončilo tak, že tí poľnohospodári nedostanú tie dotácie,“ uviedla Lexmann s tým, že prípadné problémy by mohli mať vážne dôsledky pre slovenské poľnohospodárstvo.
Beňová obavy opozície odmietla. Podľa nej ide o štandardný proces komunikácie medzi Slovenskom a Európskou komisiou. „Moje informácie sú také, že tie peniaze nie sú ohrozené a že poľnohospodári ich dostanú,“ vyhlásila Beňová k téme, pre ktorú počas týždňa čelil minister Takáč v parlamente návrhu na svoje odvolanie. Poslanci však mimoriadnu schôdzu k dovolávaniu ani na štvrtý pokus neotvorili a návrh preložili na septembrové zasadnutie.
Témou bola aj agentúra Smeru
V relácii sa diskutovalo aj o fungovaní straníckej agentúry Smeru-SD a o tom, že jej konateľom je syn premiéra Michal Fico. Beňová v tejto súvislosti uviedla, že ide o vnútornú záležitosť politickej strany a využívanie jej vlastných finančných zdrojov získaných za volebný výsledok. Zdôraznila, že strana má audity a doteraz nezaznamenala žiadne výhrady k spôsobu nakladania s prostriedkami. “Nevidím vôbec žiadny problém v tom, že ktorýkoľvek rodinný príslušník člena politickej strany pracuje pre politickú stranu a má za to príjem,“ uviedla Beňová.
Lexmann v tejto súvislosti upozornila na otázku vhodnosti angažovania rodinných príslušníkov v štruktúrach politických strán a zdôraznila potrebu transparentnosti pri práci s verejnými zdrojmi. „Vidím to ako morálny problém. Ale vidím väčší problém v tom, že tu máme slejádu, záchrankový tender, prešovskú nemocnicu, kde vyslovene peniaze, ktoré mali slúžiť pre dobro človeka, išli dole komínom,“ dodala Lexmann.
Zdroj: SITA.sk - Sú peniaze pre farmárov ohrozené? Beňová tvrdí, že nie, Lexmann varuje pred problémami © SITA Všetky práva vyhradené.
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