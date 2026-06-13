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13. júna 2026

Kyjev udrel na kľúčový ropný terminál pri Kryme, Rusko hlási obeť a viacerých zranených


Tagy: Chersonská oblasť Krym ruská energetika Rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinská armáda ukrajinské sily ukrajinské útoky

Podľa SBU ide o najväčší komplex na prekládku skvapalnených uhľovodíkov na juhu Ruska a významný zdroj príjmov pre ruský vojenský priemysel. Ukrajinské sily podnikli ďalšiu sériu útokov na ...



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fzvk3wpwqaekszq e1660121959586 676x487 13.6.2026 (SITA.sk) - Podľa SBU ide o najväčší komplex na prekládku skvapalnených uhľovodíkov na juhu Ruska a významný zdroj príjmov pre ruský vojenský priemysel.


Ukrajinské sily podnikli ďalšiu sériu útokov na ruskú energetickú a logistickú infraštruktúru. Terčom sa stal ropný a plynárenský terminál Tamanneftegaz v Krasnodarskom kraji na juhu Ruska, ako aj dopravné uzly spájajúce okupovaný Krym s okupovanou časťou Chersonskej oblasti.

Ukrajinská bezpečnostná služba (SBU) uviedla, že bezpilotné lietadlá zasiahli päť zásobníkov s ropnými produktmi a dve nakladacie zariadenia terminálu Tamanneftegaz. Podľa SBU ide o najväčší komplex na prekládku skvapalnených uhľovodíkov na juhu Ruska a významný zdroj príjmov pre ruský vojenský priemysel.

„Ruský ropný a plynárenský komplex je zdrojom financovania vojny proti Ukrajine. Práve petrodoláre sa menia na rakety, drony a muníciu, ktorými nepriateľ útočí na naše mestá,“ uviedla SBU.

Jeden človek zahynul


Podľa ukrajinskej strany boli počas operácie zasiahnuté aj pozície ruskej protivzdušnej obrany chrániace objekt. Gubernátor Krasnodarského kraja Veniamin Kondratiev potvrdil útok na námorný terminál v Temrjukskom okrese pri Kerčskom prielive.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine




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Podľa jeho slov zahynul jeden človek a najmenej traja ďalší utrpeli zranenia. Na likvidácii požiaru sa podieľalo takmer sto hasičov. Ruská armáda zároveň oznámila zostrelenie 177 ukrajinských dronov počas noci.

Súčasť širšej kampane


Ukrajinské jednotky zároveň informovali o ďalšom útoku na logistické trasy okupantov pri Čongare, ktorý spája Krym s okupovanou časťou Chersonskej oblasti. Podľa zverejnených informácií zasiahli kontrolné stanovište, železničný most, pontónový most aj nákladné vozidlá využívané na zásobovanie ruských síl.

Ukrajinská armáda uviedla, že ide o súčasť širšej kampane zameranej na narúšanie zásobovania ruských jednotiek na juhu Ukrajiny. Cieľom je obmedziť presun munície, paliva a techniky smerujúcej na frontové línie v Záporožskej oblasti a vytvoriť podmienky pre ďalšie operácie ukrajinských síl.


Zdroj: SITA.sk - Kyjev udrel na kľúčový ropný terminál pri Kryme, Rusko hlási obeť a viacerých zranených © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Chersonská oblasť Krym ruská energetika Rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinská armáda ukrajinské sily ukrajinské útoky
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